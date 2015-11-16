О'Нил: «Нас ждет равное противостояние»

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил рассказал о важности настроя в стыковых матчах квалификации Евро-2016 против Боснии и Герцеговины.

«Нужно постараться выиграть. Если выйдем на поле с любым другим настроем, можем столкнуться с неприятностями. Конечная цель для обеих команд осталась неизменной. Это очень равное противостояние.

Дело не в моей тренерской карьере, а в том, что сборная Ирландии постарается победить и пробиться во Францию. Не думаю, что могу выразиться еще проще. Было бы здорово пробиться на финальный турнир, для страны это стало бы толчком», – считает О'Нил.

Напомним, что первый матч завершился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в понедельник, 16 ноября, в 22:45 по московскому времени.