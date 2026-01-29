Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Порту» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

«Порту» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

29 января, 20:43
Порту
29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
3 : 1
Завершен
Рейнджерс
27' Р. Мора 36' Ф. Моура 41' E. Fernandez (АГ)
6' Д. Гассама
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Порту
99
Диогу Кошта
(К) ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
22
Алан Варела
ОП
86
Родригу Мора
АП
11
Пепе
ЛВ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
7
Виллиам Гомес
ЛФ
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
30
Джейден Мегома
ЛЗ
37
Emmanuel Fernandez
ЦЗ
24
Нассер Джига
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К) ПЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
43
Николас Раскин
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
23
Джейди Гассама
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
52
Findlay Curtis
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ПЗ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Стефен Эустакиу
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
17
Борха Сайнс
ЛВ
72
André Miranda
ЦФ
27
Deniz Gül
ЦФ
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
32
Киран Райт
ВР
5
Джон Суттар
ЦЗ
56
Arran Kerr
ЦЗ
62
Alexander Smith
ЦП
11
Тело Осгор
АП
47
Майки Мур
ЛВ
61
Lewis Stewart
ЦФ
18
Оливер Антман
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
50
Josh Gentles
ЦФ
4-1-3-2
99
Кошта
74
Моура
5
Беднарек
4
Кивиор
20
Кошта
22
Варела
8
Фрохольдт
86
Мора
11
Пепе
7
Гомес
9
Омородион
3-2-2-1-2
1
Батлэнд
2
Тавернье
37
24
Джига
3
Ааронс
30
Мегома
43
Раскин
10
Диоманде
23
Гассама
52
9
Шермити
20
Кошта
52
Фернандеш
52
Фернандеш
20
Кошта
8
Фрохольдт
13
Росарио
13
Росарио
8
Фрохольдт
86
Мора
10
Вейга
10
Вейга
86
Мора
7
Гомес
17
Сайнс
17
Сайнс
7
Гомес
9
Омородион
27
27
9
Омородион
30
Мегома
5
Суттар
5
Суттар
30
Мегома
9
Шермити
11
Осгор
11
Осгор
9
Шермити
52
47
Мур
47
Мур
52
37
18
Антман
18
Антман
37
23
Гассама
28
Миовски
28
Миовски
23
Гассама
Остались в запасе
Порту
Рейнджерс
14
Клаудио Рамос
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
6
Стефен Эустакиу
ОП
72
André Miranda
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
31
Лиам Келли
ВР
32
Киран Райт
ВР
56
Arran Kerr
ЦЗ
62
Alexander Smith
ЦП
61
Lewis Stewart
ЦФ
50
Josh Gentles
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Порту
Точно не сыграют
Янн Карамо
ЛВ
Нехуэн Перес
ЦЗ
Oskar Pietuszewski
ЦФ
Тиаго Силва
ЦЗ
Люк де Йонг
ЦФ
Рейнджерс
Точно не сыграют
Тур Ромменс
ЛЗ
Коннор Бэррон
ЦП
Точи Чуквуани
ЦП
Дерек Корнелиус
ЦЗ
Рабби Матондо
ПВ
Клинтон Нсиала
ЦЗ
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Дужон Стерлинг
ПЗ
Данило
ЦФ
Статистика матча Порту - Рейнджерс
1
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
17
13
Офсайды
3
2
Количество передач
339
489
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.6
0.43
xGP (предотвращенные голы)
-1.39
-1.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Порту» против «Рейнджерс», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Порту»«Рейнджерс»

«Порту» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рейнджерс Порту
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
  • Читайте нас: 