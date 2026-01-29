29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Порту
4-1-3-2
99
Кошта
74
Моура
5
Беднарек
4
Кивиор
20
Кошта
22
Варела
8
Фрохольдт
86
Мора
11
Пепе
7
Гомес
9
Омородион
3-2-2-1-2
1
Батлэнд
2
Тавернье
37
24
Джига
3
Ааронс
30
Мегома
43
Раскин
10
Диоманде
23
Гассама
52
9
Шермити
20
Кошта
8
Фрохольдт
86
Мора
7
Гомес
9
Омородион
30
Мегома
9
Шермити
52
37
23
Гассама
Остались в запасе
Порту
Рейнджерс
14
Клаудио Рамос
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
6
Стефен Эустакиу
ОП
72
André Miranda
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
31
Лиам Келли
ВР
32
Киран Райт
ВР
56
Arran Kerr
ЦЗ
62
Alexander Smith
ЦП
61
Lewis Stewart
ЦФ
50
Josh Gentles
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
32
Киран Райт
ВР
56
Arran Kerr
ЦЗ
62
Alexander Smith
ЦП
61
Lewis Stewart
ЦФ
50
Josh Gentles
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Порту - Рейнджерс
1
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
17
13
Офсайды
3
2
Количество передач
339
489
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.6
0.43
xGP (предотвращенные голы)
-1.39
-1.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Порту» против «Рейнджерс», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Порту» – «Рейнджерс»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»