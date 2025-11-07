Введите ваш ник на сайте
  • Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты

Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты

Сегодня, 00:59

Завершились оставшиеся девять матчей 4-го тура общего этапа Лиги Европы-2025/26.

ПАОК разгромил «Янг Бойз» – 4:0. В активе Магомеда Оздоева голевая передача. Федор Чалов вышел на замену на 79-й минуте.

Также победы одержали «Астон Вилла», «Рома», «Бетис», «Штутгарт», «Генк» и «Ференцварош».

Лига Европы. 4 тур
Рейнджерс - Рома - 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 - М. Соуле, 13; 0:2 - Л. Пеллегрини, 36.
Таблица турнира Календарь турнира
Виктория - Фенербахче - 0:0 (0:0)
Таблица турнира Календарь турнира
Ференцварош - Лудогорец - 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Г. Каничовски, 32; 2:0 - Каду, 53; 2:1 - Сон, 78; 3:1 - Л. Жозеф, 87.
Таблица турнира Календарь турнира
Болонья - Бранн - 0:0 (0:0)
Удаления: Х. Ликояннис, 23 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира
Брага - Генк - 3:4 (1:0)
Голы: 1:0 - Р. Салазар, 30; 1:1 - Д. Хейманс, 45+2; 1:2 - Й. Сор, 48; 1:3 - Х. О, 59; 2:3 - Р. Салазар, 71; 2:4 - Y. Medina , 72; 3:4 - Г. Лагербилке, 86.
Таблица турнира Календарь турнира
Бетис - Лион - 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 - Э. Абде, 30; 2:0 - Антони, 35.
Таблица турнира Календарь турнира
Штутгарт - Фейеноорд - 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 - Б. Эль-Ханнус, 84; 2:0 - Д. Ундав, 90+1.
Таблица турнира Календарь турнира
ПАОК - Янг Бойз - 4:0 (0:0)
Голы: 1:0 - А. Бьянко, 54; 2:0 - Г. Якумакис, 67; 3:0 - Я. Константелиас, 72; 4:0 - А. Рахман Баба, 76.
Удаления: нет - А. Гигович, 5.
Таблица турнира Календарь турнира
Астон Вилла - Маккаби - 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 - Я. Матсен, 45+1; 2:0 - Д. Мален, 59 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Лига Европы. Поражения «Лилля» и «Селтика», «Порту» сыграл вничью и другие результаты
Лига Европы. Чалов помог ПАОКу обыграть «Лилль», поражения «Ромы» и Порту» и другие результаты
Чалов отдал ассист в матче Лиги Европы
Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Астон Вилла Маккаби Болонья Бранн Ференцварош Лудогорец ПАОК Янг Бойз Рейнджерс Рома Бетис Лион Брага Генк Штутгарт Фейеноорд Виктория Фенербахче
