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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
ПАОК - Янг Бойз
ПАОК - Янг Бойз: обзор матча 06 ноября 2025
ПАОК
06.11.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
4 : 0
Завершен
Янг Бойз
54'
А. Бьянко
67'
Г. Якумакис
72'
Я. Константелиас
76'
А. Рахман Баба
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Янг Бойз
Завершен
90'
+3'
88'
Замена
Райан Эндрюс
️️️️➡️️
Сайди Джанко
Желтая карточка
Алессандро Вольяччо
(подножка)
84'
Замена
Лука Иванушец
️️️️➡️️
Тайсон
79'
Замена
Димитриос Пелкас
️️️️➡️️
Яннис Константелиас
79'
Замена
Федор Чалов
️️️️➡️️
Георгиос Якумакис
79'
ГОЛ! 4:0!
Абдул Рахман Баба
Пас отдал
Джонджо Кенни
76'
74'
Замена
Крис Бедья
️️️️➡️️
Серхио Кордова
74'
Замена
Эбрима Колли
️️️️➡️️
Кристиан Фасснахт
ГОЛ! 3:0!
Яннис Константелиас
Пас отдал
Андрия Живкович
72'
70'
Желтая карточка
Джауэн Хаджам
(задержка)
ГОЛ! 2:0!
Георгиос Якумакис
Пас отдал
Магомед Оздоев
67'
66'
Замена
D. Pech
️️️️➡️️
Альвин Саншеш
Замена
Магомед Оздоев
️️️️➡️️
Алессандро Бьянко
66'
65'
Желтая карточка
Сайди Джанко
Замена
Андрия Живкович
️️️️➡️️
Кирил Десподов
62'
ГОЛ! 1:0!
Алессандро Бьянко
Пас отдал
Абдул Рахман Баба
54'
46'
Замена
Жоэль Монтейру
️️️️➡️️
Ален Вирджиниус
45'
+2'
38'
Желтая карточка
Райан Равелосон
(фол)
5'
Красная карточка
Армин Гигович
(серьезный фол)
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
99
Антонис Цифцис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
22
Алессандро Бьянко
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
65
Яннис Константелиас
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
11
Тайсон
(К)
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
45
Райан Равелосон
ОП
10
Альвин Саншеш
ЦП
37
Армин Гигович
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
(К)
ПП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
ПАОК
41
Димитриос Монастирлис
ВР
1
Иржи Павленка
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
33
Dimitrios Tsopouroglou
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
27
Магомед Оздоев
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
56
Anestis Mythou
ЦФ
Янг Бойз
40
Дарио Марцино
ВР
12
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
5
Кито Термонси
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
13
D. Pech
ЦП
11
Эбрима Колли
ЛВ
77
Жоэль Монтейру
ЦФ
29
Крис Бедья
ЦФ
39
Дариан Малес
ЦФ
19
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
4-2-2-2
99
Цифцис
21
Баба
4
Вольяччо
5
Михайлидис
3
Кенни
22
Бьянко
8
Мейте
65
Константелиас
77
Десподов
7
Якумакис
11
Тайсон
3-1-4-1-1
1
Келлер
17
Джанко
4
Зукру
3
Хаджам
45
Равелосон
16
Фасснахт
37
Гигович
30
Лаупер
10
Саншеш
7
Вирджиниус
16
Кордова
77
Десподов
14
Живкович
14
Живкович
77
Десподов
22
Бьянко
27
Оздоев
27
Оздоев
22
Бьянко
65
Константелиас
10
Пелкас
10
Пелкас
65
Константелиас
11
Тайсон
18
Иванушец
18
Иванушец
11
Тайсон
7
Якумакис
63
Чалов
63
Чалов
7
Якумакис
17
Джанко
2
Эндрюс
2
Эндрюс
17
Джанко
10
Саншеш
13
13
10
Саншеш
16
Фасснахт
11
Колли
11
Колли
16
Фасснахт
7
Вирджиниус
77
Монтейру
77
Монтейру
7
Вирджиниус
16
Кордова
29
Бедья
29
Бедья
16
Кордова
Остались в запасе
ПАОК
Янг Бойз
41
Димитриос Монастирлис
ВР
1
Иржи Павленка
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
33
Dimitrios Tsopouroglou
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
56
Anestis Mythou
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
40
Дарио Марцино
ВР
12
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
5
Кито Термонси
ЦЗ
39
Дариан Малес
ЦФ
19
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
1
Иржи Павленка
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
33
Dimitrios Tsopouroglou
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
56
Anestis Mythou
ЦФ
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
12
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
5
Кито Термонси
ЦЗ
39
Дариан Малес
ЦФ
19
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча ПАОК - Янг Бойз
1
1
3
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
0
Нарушения
10
10
Офсайды
2
2
Количество передач
566
305
Сейвы
1
6
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
19
2
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
3.64
0.21
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25
Информация о матче
Главный судья:
Срджан Йованович
(Калуджерица)
Стадион:
Тумба
Посещаемость:
21608
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