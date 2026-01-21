22 января на «Стад де Сюисс» в Берне состоится матч 7-го тура Лиги Европы, где швейцарский «Янг Бойз» примет французский «Лион». Хозяева пытаются прервать серию неудач, тогда как гости подходят к игре в отличной форме и с явным преимуществом в классе. Матч обещает быть открытым, с высокой результативностью, где лидерство в атаке будет на стороне французской команды.

«Янг Бойз»

Швейцарский клуб переживает спад – команда проиграла 4 последних матча и пропускает в среднем 2,8 гола за игру. Главная угроза в атаке – Кристиан Бедиа, забивший 17 голов в сезоне, однако оборона команды уязвима. «Янг Бойз» постарается использовать домашнее поле и контратаки, чтобы компенсировать разрыв в классе, но вряд ли это позволит набрать очки против сильного соперника.

«Лион»

Французский клуб находится в великолепной форме: 6 побед подряд, средняя результативность 2,2 гола за игру и надежная оборона – всего 0,6 пропущенного мяча за последние 5 игр. Павел Шулц и ключевые игроки продолжают демонстрировать высокий уровень, а команда имеет лучшую разницу мячей в турнире. «Лион» выглядит явным фаворитом и способен контролировать ход игры с первых минут.

Факты о командах

«Янг Бойз»

9 очков после 6 туров, 21 место в турнирной таблице

5 забитых и 14 пропущенных голов в последних 5 играх

Проигрывает 4 последних матча

Средняя результативность дома – 1 гол за игру

«Лион»

15 очков после 6 туров, 1 место в турнирной таблице

11 забитых и 3 пропущенных гола в последних 5 играх

Победы в 6 последних матчах

Средняя результативность – 2,2 гола за игру

Прогноз на матч «Янг Бойз» – «Лион»

С учетом текущей формы и статистики команд, «Лион» выглядит явным фаворитом. Хозяева имеют проблемы с обороной и проигрывают большинство последних матчей, тогда как гости демонстрируют стабильность и результативность. Вероятен контроль «Лиона» в атаке и несколько голов с обеих сторон.

