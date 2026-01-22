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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Янг Бойз - Лион
Янг Бойз - Лион: обзор матча 22 января 2026
Янг Бойз
22.01.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
0 : 1
Завершен
Лион
45+1'
Э. Мэйтленд-Найлс
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Лион
Завершен
90'
+5
Желтая карточка
Матис Де Карвалью
(симуляция)
Желтая карточка
Сандро Лаупер
(подножка)
90'
+2
Желтая карточка
Лорис Бенито
(неспортивное поведение)
90'
+2
90'
+1
Замена
Матис Де Карвалью
️️️️➡️️
Тайлер Мортон
90'
+1
Замена
Tiago Gonçalves
️️️️➡️️
Павел Шулц
90'
+4'
Желтая карточка
Райан Равелосон
83'
83'
Желтая карточка
Тайлер Мортон
(неспортивное поведение)
82'
Желтая карточка
Рубен Клюйверт
(грубость)
Замена
Райан Эндрюс
️️️️➡️️
Сайди Джанко
80'
Замена
Армин Гигович
️️️️➡️️
Эдимилсон Фернандес
80'
Замена
Крис Бедья
️️️️➡️️
Ален Вирджиниус
80'
76'
Замена
Корентен Толиссо
️️️️➡️️
Афонсу Морейра
76'
Замена
Реми Химбер
️️️️➡️️
Халис Мера
Замена
Кристиан Фасснахт
️️️️➡️️
Дариан Малес
71'
Замена
Жоэль Монтейру
️️️️➡️️
Альвин Саншеш
71'
Гол отменен - офсайд
Альвин Саншеш
61'
46'
Замена
Орель Мангала
️️️️➡️️
Николас Тальяфико
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
45'
+2'
Показать весь матч
Live: Янг Бойз - Лион
Поле
Текстовая версия
90+2'
Сандро Лаупер (Янг Бойз) получил желтую карточку за фол.
90+2'
Лорис Бенито (Янг Бойз) получил желтую карточку за фол.
90+2'
remi himbert (Лион) заработал штрафной на левом фланге.
90+2'
Правила нарушил Сандро Лаупер (Янг Бойз).
90+1'
Замена у команды Лион. Тайлер Мортон ушел, mathys de carvalho вышел.
90+1'
Замена у команды Лион. pavel sulc ушел, Tiago Gonçalves вышел.
90'
Сколько минут добавил судья? 4
89'
pavel sulc (Лион) в офсайде.
84'
Момент не реализован! joel monteiro (Янг Бойз).
84'
Удар заблокирован. Бил joel monteiro (Янг Бойз). Ассистент - Крис Бедья..
83'
Тайлер Мортон (Лион) получил желтую карточку.
83'
rayan raveloson (Янг Бойз) получил желтую карточку.
83'
Правила нарушил Тайлер Мортон (Лион).
83'
armin gigovic (Янг Бойз) заработал штрафной в атаке.
82'
Рубен Клюйверт (Лион) получил желтую карточку.
81'
gregory wuthrich (Янг Бойз) заработал штрафной в атаке.
81'
Правила нарушил remi himbert (Лион).
80'
Кристиан Фасснахт (Янг Бойз) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал remy descamps (Лион).
80'
Замена у команды Янг Бойз. Сайди Джанко ушел, ryan andrews вышел.
80'
Замена у команды Янг Бойз. Эдимилсон Фернандес ушел, armin gigovic вышел.
80'
Замена у команды Янг Бойз. Ален Вирджиниус ушел, Крис Бедья вышел.
79'
Момент не реализован! Кристиан Фасснахт (Янг Бойз). Длинный пас отдал joel monteiro.
77'
Замена у команды Лион. khalis merah ушел, remi himbert вышел.
76'
Замена у команды Лион. Афонсу Морейра ушел, corentin tolisso вышел.
76'
Рубен Клюйверт отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Янг Бойз.
76'
Удар заблокирован. Бил Ален Вирджиниус (Янг Бойз). Ассистент - joel monteiro..
71'
Замена у команды Янг Бойз. Альвин Саншеш ушел, joel monteiro вышел.
71'
Замена у команды Янг Бойз. darian males ушел, Кристиан Фасснахт вышел.
68'
khalis merah (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
68'
Правила нарушил rayan raveloson (Янг Бойз).
66'
pavel sulc (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
66'
Правила нарушил Эдимилсон Фернандес (Янг Бойз).
65'
gregory wuthrich (Янг Бойз) заработал штрафной на своей половине поля.
65'
Правила нарушил Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Лион).
65'
Момент не реализован! khalis merah (Лион).
63'
Правила нарушил Сайди Джанко (Янг Бойз).
63'
Афонсу Морейра (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
62'
orel mangala (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
62'
Правила нарушил rayan raveloson (Янг Бойз).
61'
Решение ВАР. Нет гола!
60'
Отмена гола после ВАР. Альвин Саншеш (Янг Бойз)
60'
sergio cordova (Янг Бойз) в офсайде.
58'
gregory wuthrich отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лион.
55'
Пауза окончена. Матч продолжается.
54'
Пауза в матче. Травму получил Афонсу Морейра (Лион)
54'
sergio cordova (Янг Бойз) в офсайде.
53'
sergio cordova (Янг Бойз) в офсайде.
52'
Сайди Джанко (Янг Бойз) заработал штрафной на своей половине поля.
52'
Правила нарушил Афонсу Морейра (Лион).
50'
Рубен Клюйверт отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Янг Бойз.
49'
Правила нарушил Рубен Клюйверт (Лион).
49'
Альвин Саншеш (Янг Бойз) заработал штрафной на левом фланге.
47'
khalis merah (Лион) заработал штрафной на левом фланге.
47'
Правила нарушил rayan raveloson (Янг Бойз).
45'
Замена у команды Лион. nicolas tagliafico ушел, orel mangala вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+3'
1-й тайм окончен. Счет 0:1.
45+1'
Гол! 0:1! Забил Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Лион).
45'
Сколько минут добавил судья? 2
45'
Лорис Бенито (Янг Бойз) заработал штрафной на своей половине поля.
45'
Правила нарушил Адам Карабец (Лион).
43'
Правила нарушил darian males (Янг Бойз).
43'
Афонсу Морейра (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
41'
Момент не реализован! pavel sulc (Лион). Навешивал Адам Карабец с углового.
40'
Ален Вирджиниус отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лион.
40'
Удар заблокирован. Бил Тайлер Мортон (Лион). Ассистент - Афонсу Морейра..
39'
pavel sulc (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
39'
Правила нарушил Сандро Лаупер (Янг Бойз).
38'
Сайди Джанко (Янг Бойз) заработал штрафной на правом фланге.
38'
Правила нарушил Афонсу Морейра (Лион).
36'
Марвин Келлер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лион.
36'
Афонсу Морейра (Лион) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Марвин Келлер (Янг Бойз). Пас отдал Таннер Тессманн.
35'
Удар заблокирован. Бил pavel sulc (Лион). Ассистент - khalis merah..
34'
Афонсу Морейра (Лион) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Марвин Келлер (Янг Бойз).
26'
Эйнсли Мэйтленд-Найлс отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Янг Бойз.
23'
Момент не реализован! Таннер Тессманн (Лион). Пас отдал Эйнсли Мэйтленд-Найлс.
22'
Пауза окончена. Матч продолжается.
21'
Пауза в матче. Травму получил darian males (Янг Бойз)
21'
alvyn sanches (Янг Бойз) пробил (правой ногой) и попал в перекладину! Пас сделал sergio cordova.
20'
Правила нарушил Афонсу Морейра (Лион).
20'
darian males (Янг Бойз) заработал штрафной на своей половине поля.
19'
Пауза окончена. Матч продолжается.
18'
Пауза в матче. Травму получил nicolas tagliafico (Лион)
18'
nicolas tagliafico (Лион) заработал штрафной на своей половине поля.
18'
Правила нарушил gregory wuthrich (Янг Бойз).
17'
Пауза окончена. Матч продолжается.
16'
Пауза в матче. Травму получил darian males (Янг Бойз)
16'
Правила нарушил nicolas tagliafico (Лион).
16'
darian males (Янг Бойз) заработал штрафной в атаке.
14'
sergio cordova (Янг Бойз) заработал штрафной на левом фланге.
14'
Правила нарушил Клинтон Мата (Лион).
13'
Удар заблокирован. Бил Ален Вирджиниус (Янг Бойз). Ассистент - Альвин Саншеш..
11'
Момент не реализован! khalis merah (Лион).
10'
Момент не реализован! Таннер Тессманн (Лион). Пас отдал Афонсу Морейра.
8'
Альвин Саншеш (Янг Бойз) сыграл рукой.
4'
Удар заблокирован. Бил Адам Карабец (Лион).
4'
Удар заблокирован. Бил khalis merah (Лион).
3'
khalis merah (Лион) заработал штрафной на левом фланге.
3'
Правила нарушил darian males (Янг Бойз).
2'
Пауза окончена. Матч продолжается.
2'
Пауза в матче. Травму получил Халис Мера (Янг Бойз)
2'
Таннер Тессманн (Лион) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Марвин Келлер (Янг Бойз). Пас отдал Тайлер Мортон.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
23
Лорис Бенито
(К)
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
45
Райан Равелосон
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
10
Альвин Саншеш
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
39
Дариан Малес
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
22
Клинтон Мата
(К)
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
7
Адам Карабец
ЦП
15
Павел Шулц
АП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Афонсу Морейра
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Янг Бойз
40
Дарио Марцино
ВР
12
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
57
Olivier Mambwa
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
54
Lutfi Dalipi
ЦП
37
Армин Гигович
ЦП
13
D. Pech
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
77
Жоэль Монтейру
ЦФ
29
Крис Бедья
ЦФ
Лион
20
Лассине Диарра
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
5
Орель Мангала
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
45
Реми Химбер
ЦФ
14
Enzo Molebe
ЦФ
11
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Келлер
23
Бенито
6
Фернандес
5
Вютрих
17
Джанко
45
Равелосон
30
Лаупер
10
Саншеш
7
Вирджиниус
16
Кордова
39
Малес
2-5-3
40
Дескамп
21
Клюйверт
3
Тальяфико
98
Мэйтленд-Найлс
23
Мортон
44
Мера
7
Карабец
6
Тессманн
22
Мата
15
Шулц
17
Морейра
17
Джанко
2
Эндрюс
2
Эндрюс
17
Джанко
6
Фернандес
37
Гигович
37
Гигович
6
Фернандес
39
Малес
16
Фасснахт
16
Фасснахт
39
Малес
10
Саншеш
77
Монтейру
77
Монтейру
10
Саншеш
7
Вирджиниус
29
Бедья
29
Бедья
7
Вирджиниус
3
Тальяфико
5
Мангала
5
Мангала
3
Тальяфико
17
Морейра
8
Толиссо
8
Толиссо
17
Морейра
23
Мортон
39
Де Карвалью
39
Де Карвалью
23
Мортон
15
Шулц
46
46
15
Шулц
44
Мера
45
Химбер
45
Химбер
44
Мера
Остались в запасе
Янг Бойз
Лион
40
Дарио Марцино
ВР
12
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
57
Olivier Mambwa
ЦЗ
54
Lutfi Dalipi
ЦП
13
D. Pech
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
20
Лассине Диарра
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
14
Enzo Molebe
ЦФ
11
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
12
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
57
Olivier Mambwa
ЦЗ
54
Lutfi Dalipi
ЦП
13
D. Pech
ЦП
Остались в запасе
20
Лассине Диарра
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
14
Enzo Molebe
ЦФ
11
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Паулу Фонсека
Янг Бойз
Точно не сыграют
A. Bajrami
Эбрима Колли
ЛВ
Фасин Конте
ЦФ
Джауэн Хаджам
ЛЗ
Танги Зукру
ЦЗ
Лион
Точно не сыграют
Абнер
ЛЗ
Эндрик
ЦФ
Малик Фофана
ПВ
Рашид Геззаль
ЦП
Эрнест Нуама
ЛВ
Мусса Ниахате
ЦЗ
Статистика матча Янг Бойз - Лион
3
3
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
1
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
10
Офсайды
3
1
Количество передач
341
569
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
0.86
0.59
xGP (предотвращенные голы)
0.12
0.12
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев
(Баку)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Посещаемость:
22746
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