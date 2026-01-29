Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

29 января, 20:42
Штутгарт
29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
3 : 2
Завершен
Янг Бойз
6' Д. Ундав 7' Э. Демирович 90' Ч. Андрес
42' А. Гигович 57' С. Лаупер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
6
Ангело Стиллер
ОП
30
Чема Андрес
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
27
Бадредин Буанани
ПВ
26
Дениз Ундав
(К) ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
23
Лорис Бенито
(К) ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
37
Армин Гигович
ЦП
10
Альвин Саншеш
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
77
Жоэль Монтейру
ЦФ
29
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Штутгарт
44
Florian Hellstern
ВР
33
Александр Нюбель
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
14
Luca Jaquez
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
49
L. Penna
ЦП
56
Y. Spalt
ЦП
35
Mirza Ćatović
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Янг Бойз
12
Хайнц Линднер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
66
Родри Смит
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
57
Olivier Mambwa
ЦЗ
13
D. Pech
ЦП
54
Lutfi Dalipi
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
39
Дариан Малес
ЦФ
9
Серхио Кордова
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бредлов
7
Миттельштадт
29
Ельч
24
Хабот
22
Ассиньон
6
Стиллер
30
Андрес
10
Фюрих
27
Буанани
9
Демирович
26
Ундав
4-4-2
1
Келлер
17
Джанко
5
Вютрих
6
Фернандес
23
Бенито
16
Фасснахт
37
Гигович
10
Саншеш
30
Лаупер
29
Бедья
77
Монтейру
24
Хабот
3
Хендрикс
3
Хендрикс
24
Хабот
6
Стиллер
16
Каразор
16
Каразор
6
Стиллер
22
Ассиньон
4
Вагноман
4
Вагноман
22
Ассиньон
26
Ундав
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
26
Ундав
10
Фюрих
18
Левелинг
18
Левелинг
10
Фюрих
37
Гигович
13
13
37
Гигович
77
Монтейру
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
77
Монтейру
16
Фасснахт
39
Малес
39
Малес
16
Фасснахт
29
Бедья
9
Кордова
9
Кордова
29
Бедья
Остались в запасе
Штутгарт
Янг Бойз
44
Florian Hellstern
ВР
33
Александр Нюбель
ВР
14
Luca Jaquez
ЦЗ
49
L. Penna
ЦП
56
Y. Spalt
ЦП
35
Mirza Ćatović
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
12
Хайнц Линднер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
66
Родри Смит
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
57
Olivier Mambwa
ЦЗ
54
Lutfi Dalipi
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
44
Florian Hellstern
ВР
33
Александр Нюбель
ВР
14
Luca Jaquez
ЦЗ
49
L. Penna
ЦП
56
Y. Spalt
ЦП
35
Mirza Ćatović
ЦП
Остались в запасе
12
Хайнц Линднер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
66
Родри Смит
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
57
Olivier Mambwa
ЦЗ
54
Lutfi Dalipi
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Рафаэль Вики
Штутгарт
Точно не сыграют
Лазар Йованович
АП
Тиагу Томаш
ЦФ
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
Ноа Дарвих
АП
Джастин Диль
ЦФ
Стефан Дрляча
ВР
Jeremy Arevalo
ЦФ
Николас Нартей
ЦП
Паскаль Штенцель
ПЗ
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
Янг Бойз
Точно не сыграют
Райан Эндрюс
ПЗ
A. Bajrami
Эбрима Колли
ЛВ
Фасин Конте
ЦФ
Джауэн Хаджам
ЛЗ
Райан Равелосон
ОП
Статистика матча Штутгарт - Янг Бойз
1
1
Всего ударов по воротам
28
12
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
7
3
Офсайды
3
2
Количество передач
527
347
Сейвы
2
7
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
18
8
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
3.48
1.52
xGP (предотвращенные голы)
-0.53
-0.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Янг Бойз», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Янг Бойз»

«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Источник: «Бомбардир»
