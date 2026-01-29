29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Штутгарт
4-1-1-2-2
1
Бредлов
7
Миттельштадт
29
Ельч
24
Хабот
22
Ассиньон
6
Стиллер
30
Андрес
10
Фюрих
27
Буанани
9
Демирович
26
Ундав
4-4-2
1
Келлер
17
Джанко
5
Вютрих
6
Фернандес
23
Бенито
16
Фасснахт
37
Гигович
10
Саншеш
30
Лаупер
29
Бедья
77
Монтейру
24
Хабот
3
Хендрикс
3
Хендрикс
24
Хабот
6
Стиллер
16
Каразор
16
Каразор
6
Стиллер
22
Ассиньон
4
Вагноман
4
Вагноман
22
Ассиньон
26
Ундав
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
26
Ундав
10
Фюрих
18
Левелинг
18
Левелинг
10
Фюрих
37
Гигович
13
13
37
Гигович
77
Монтейру
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
77
Монтейру
16
Фасснахт
39
Малес
39
Малес
16
Фасснахт
29
Бедья
9
Кордова
9
Кордова
29
Бедья
Остались в запасе
Штутгарт
Янг Бойз
44
Florian Hellstern
ВР
33
Александр Нюбель
ВР
14
Luca Jaquez
ЦЗ
49
L. Penna
ЦП
56
Y. Spalt
ЦП
35
Mirza Ćatović
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
12
Хайнц Линднер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
66
Родри Смит
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
57
Olivier Mambwa
ЦЗ
54
Lutfi Dalipi
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Штутгарт
Точно не сыграют
Статистика матча Штутгарт - Янг Бойз
1
1
Всего ударов по воротам
28
12
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
7
3
Офсайды
3
2
Количество передач
527
347
Сейвы
2
7
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
18
8
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
3.48
1.52
xGP (предотвращенные голы)
-0.53
-0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Янг Бойз», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Янг Бойз»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»