Лига Европы. ПАОК Оздоева и «Фенербахче» Тедеско вылетели из турнира

Завершились еще три ответных стыковых матча Лиги Европы-2025/26.

ПАОК с Магомедом Оздоевым в составе снова уступил «Сельте» и завершил выступление в турнире.

«Фенербахче» под руководством Доменико Тедеско после поражения 0:3 смог отыграть два мяча, но затем пропустил и в итоге вылетел.

«Болонья» в обоих стыках была сильнее «Бранна».