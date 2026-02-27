Лига Европы. ПАОК Оздоева и «Фенербахче» Тедеско вылетели из турнира

Завершились еще три ответных стыковых матча Лиги Европы-2025/26.
ПАОК с Магомедом Оздоевым в составе снова уступил «Сельте» и завершил выступление в турнире.
«Фенербахче» под руководством Доменико Тедеско после поражения 0:3 смог отыграть два мяча, но затем пропустил и в итоге вылетел.
«Болонья» в обоих стыках была сильнее «Бранна».
Лига Европы. 1/16 финала
Болонья - Бранн - 1:0 (0:0)Таблица турнира
Гол: 1:0 - Ж. Мариу, 56.
Удаления: нет - Я. Серенсен, 37.
Сельта - ПАОК - 1:0 (0:0)Таблица турнира
Гол: 1:0 - В. Сведберг, 63.
Ноттингем Форест - Фенербахче - 1:2 (0:1)Таблица турнира
Голы: 0:1 - К. Актюркоглу, 22; 0:2 - К. Актюркоглу, 48 (с пенальти); 1:2 - К. Хадсон-Одои, 68.
Источник: «Бомбардир»