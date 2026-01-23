Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Известны 19 участников плей-офф Лиги Европы

Сегодня, 12:28

По завершении 7-го тура общего этапа Лиги Европы 19 команд гарантировали себе участие в плей-офф турнира.

2 из них – «Астон Вилла» и «Лион» – точно останутся в топ-8 и напрямую попадут в 1/8 финала.

Еще 17 обеспечили себе как минимум место в топ-24 и участие в стыковых матчах: «Бетис», «Болонья», «Брага», «Виктория», «Генк», «Ноттингем Форест», «Мидтьюлланд», «Панатинаикос», ПАОК, «Порту», «Рома», «Сельта», «Фенербахче», «Ференцварош», «Фрайбург», «Црвена Звезда», «Штутгарт».

Еще 11 клубов поборются за 5 оставшихся мест в плей-офф.

Потеряли шансы на выход в следующий раунд «Рейнджерс», «Штурм», «Ницца», «Утрехт», «Мальме» и «Маккаби» (Тель-Авив).

  • 8-й тур общего этапа Лиги Европы пройдет 29 января.
  • Жеребьевка стыковых матчей состоится 30 января.

Источник: официальный сайт УЕФА
Лига Европы Мидтьюлланд (Дания) Астон Вилла Лион Бетис Болонья Брага Виктория Генк Ноттингем Форест Панатинаикос ПАОК Порту Рома Сельта Фенербахче Ференцварош Фрайбург Црвена Звезда Штутгарт
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Раскрыта зарплата Нани в Казахстане
20:37
«Динамо» приняло предложение по Макарову
20:25
Карседо прокомментировал ничью в дебютном матче во главе «Спартака»
20:10
«Зенит» объявил о продаже Кассьерры
20:02
9
Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве
19:55
10
Товарищеский матч. «Динамо» победило команду Слуцкого в серии пенальти
19:38
5
«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче Карседо
19:30
2
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве
19:19
17
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Все новости
Все новости
Известны 19 участников плей-офф Лиги Европы
12:28
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
01:06
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
Вчера, 22:46
ВидеоФанаты «Фейеноорда» подожгли в Румынии «Амстердам»
2025.12.12 19:40
1
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров
2025.12.12 09:27
Лига Европы. Победы «Бетиса», «Штутгарта», «Болоньи»; «Лион» забил 6 голов и другие результаты
2025.11.28 01:03
Лига Европы. Разгромные победы «Порту» и «Лилля», ПАОК Чалова и Оздоева потерял очки
2025.11.27 22:50
Российский игрок отдал голевой пас в Лиге Европы через минуту после выхода на замену
2025.11.07 10:50
Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты
2025.11.07 00:59
Лига Европы. Поражения «Лилля» и «Селтика», «Порту» сыграл вничью и другие результаты
2025.11.06 22:44
Лига Европы. Чалов помог ПАОКу обыграть «Лилль», поражения «Ромы» и Порту» и другие результаты
2025.10.24 00:01
Чалов отдал ассист в матче Лиги Европы
2025.10.23 23:35
Лига Европы. Сенсационное поражение «Астон Виллы», «Фенербахче» обыграл «Штутгарт» и другие результаты
2025.10.23 21:48
Премьер Великобритании отреагировал на недопуск израильских болельщиков на матч ЛЕ
2025.10.17 13:50
11
В Израиле жестко отреагировали на запрет «Астон Виллы»: «Позорное и трусливое решение!»
2025.10.16 23:47
2
Английский клуб запретил болельщикам «Маккаби Тель-Авив» посещать матч ЛЕ
2025.10.16 22:33
8
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
2025.10.03 15:15
5
Соучастник «ноги Акинфеева» забил в Лиге Европы команде Чалова и Оздоева
2025.10.03 00:10
1
ФотоГрандиозный перформанс в честь Юрана на матче Лиги Европы
2025.10.02 22:37
5
«Рома» не реализовала 3 пенальти за 3 минуты
2025.10.02 21:55
2
Определилась неожиданная страна-лидер еврокубкового сезона
2025.09.26 17:51
«Астон Виллу» призвали бойкотировать матч с израильской командой в Лиге Европы
2025.09.25 22:46
11
В Лиге Европы обновили возрастной рекорд
2025.09.25 01:03
1
Лига Европы. «Рома» выиграла, «Бетис» спас ничью и другие результаты
2025.09.25 00:00
ФотоСуперкомпьютер оценил шансы команд на победу в Лиге Европы
2025.09.24 14:27
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Болонья»: во сколько прямая трансляция: 25 сентября 2025
2025.09.24 12:08
Где смотреть матч «Зальцбург» – «Порту»: во сколько прямая трансляция: 25 сентября 2025
2025.09.24 12:06
Где смотреть матч «Ницца» – «Рома»: во сколько прямая трансляция: 24 сентября 2025
2025.09.23 13:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 