Известны 19 участников плей-офф Лиги Европы

По завершении 7-го тура общего этапа Лиги Европы 19 команд гарантировали себе участие в плей-офф турнира.
2 из них – «Астон Вилла» и «Лион» – точно останутся в топ-8 и напрямую попадут в 1/8 финала.
Еще 17 обеспечили себе как минимум место в топ-24 и участие в стыковых матчах: «Бетис», «Болонья», «Брага», «Виктория», «Генк», «Ноттингем Форест», «Мидтьюлланд», «Панатинаикос», ПАОК, «Порту», «Рома», «Сельта», «Фенербахче», «Ференцварош», «Фрайбург», «Црвена Звезда», «Штутгарт».
Еще 11 клубов поборются за 5 оставшихся мест в плей-офф.
Потеряли шансы на выход в следующий раунд «Рейнджерс», «Штурм», «Ницца», «Утрехт», «Мальме» и «Маккаби» (Тель-Авив).
- 8-й тур общего этапа Лиги Европы пройдет 29 января.
- Жеребьевка стыковых матчей состоится 30 января.
Источник: официальный сайт УЕФА