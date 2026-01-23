Известны 19 участников плей-офф Лиги Европы

По завершении 7-го тура общего этапа Лиги Европы 19 команд гарантировали себе участие в плей-офф турнира.

2 из них – «Астон Вилла» и «Лион» – точно останутся в топ-8 и напрямую попадут в 1/8 финала.

Еще 17 обеспечили себе как минимум место в топ-24 и участие в стыковых матчах: «Бетис», «Болонья», «Брага», «Виктория», «Генк», «Ноттингем Форест», «Мидтьюлланд», «Панатинаикос», ПАОК, «Порту», «Рома», «Сельта», «Фенербахче», «Ференцварош», «Фрайбург», «Црвена Звезда», «Штутгарт».

Еще 11 клубов поборются за 5 оставшихся мест в плей-офф.

Потеряли шансы на выход в следующий раунд «Рейнджерс», «Штурм», «Ницца», «Утрехт», «Мальме» и «Маккаби» (Тель-Авив).