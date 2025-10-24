Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Лига Европы. Чалов помог ПАОКу обыграть «Лилль», поражения «Ромы» и Порту» и другие результаты

Лига Европы. Чалов помог ПАОКу обыграть «Лилль», поражения «Ромы» и Порту» и другие результаты

Сегодня, 00:01

Завершились еще 10 матчей третьего тура общего этапа Лиги Европы-2025/26.

ПАОК одержал гостевую победу над «Лиллем» со счетом 4:3. В активе Федора Чалова голевая передача.

Неожиданно проиграли «Порту» и «Рома».

Лига Европы. 3 тур
Фейеноорд - Панатинаикос - 3:1 (0:1)
Голы: 0:1 - К. Свидерски, 18; 1:1 - Г. Рид, 45+3; 2:1 - А. Хадж Мусса, 55; 3:1 - К. Ларин, 90.
Таблица турнира Календарь турнира
Сельта - Ницца - 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 - Я. Аспас, 2; 1:1 - М. Чо, 16; 2:1 - K. Peprah Oppong , 75 (в свои ворота).
Удаления: нет - Ж. Клосс, 38 (вторая ж.к).
Таблица турнира Календарь турнира
Янг Бойз - Лудогорец - 3:2 (0:1)
Голы: 0:1 - П. Станич, 26; 1:1 - Р. Равелосон, 45; 2:1 - К. Фасснахт, 53; 3:1 - К. Бедья, 63 (с пенальти); 3:2 - И. Йорданов, 90+2.
Таблица турнира Календарь турнира
Селтик - Штурм - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Т. Хорват, 15; 1:1 - Л. Скейлз, 61; 2:1 - Б. Нигрен, 64.
Удаления: нет - Т. Чуквуани, 70.
Таблица турнира Календарь турнира
Рома - Виктория - 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 - П. Квабена Аду, 20; 0:2 - Ш. Суаре, 22; 1:2 - П. Дибала, 54 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира
Ноттингем Форест - Порту - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - М. Гиббс-Уайт, 19 (с пенальти); 2:0 - И. Жезус, 77 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира
Маккаби - Мидтьюлланд - 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 - Франкулину, 44; 0:2 - Ф. Биллинг, 71; 0:3 - Франкулину, 84.
Таблица турнира Календарь турнира
Лилль - ПАОК - 3:4 (0:3)
Голы: 0:1 - С. Мейте, 18; 0:2 - А. Живкович, 23; 0:3 - Я. Константелиас, 42; 1:3 - Б. Андре, 57; 2:3 - Х. Игамане, 68; 2:4 - А. Живкович, 74; 3:4 - Х. Игамане, 78.
Удаления: нет - Т. Кедзиора, 90+9 (вторая ж.к).
Незабитые пенальти: нет - А. Живкович, 70.
Таблица турнира Календарь турнира
Мальме - Динамо - 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 - О. Левицки, 45+1; 1:1 - C. Varela , 90+6.
Таблица турнира Календарь турнира
Фрайбург - Утрехт - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Ю. Сузуки, 20; 2:0 - В. Грифо, 45.
Таблица турнира Календарь турнира

Чалов отдал ассист в матче Лиги Европы
Лига Европы. Сенсационное поражение «Астон Виллы», «Фенербахче» обыграл «Штутгарт» и другие результаты
Премьер Великобритании отреагировал на недопуск израильских болельщиков на матч ЛЕ 17
Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Сельта Ницца Селтик Штурм Фейеноорд Панатинаикос Лилль ПАОК Маккаби Мидтьюлланд Мальме Динамо Ноттингем Форест Порту Рома Виктория Фрайбург Утрехт Янг Бойз Лудогорец
  • Читайте нас: 