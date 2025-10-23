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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Фейеноорд - Панатинаикос
Фейеноорд - Панатинаикос: обзор матча 23 октября 2025
Фейеноорд
23.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
3 : 1
Завершен
Панатинаикос
45+3'
Г. Рид
55'
А. Хадж Мусса
90'
К. Ларин
18'
К. Свидерски
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Панатинаикос
Завершен
ГОЛ! 3:1!
Кайл Ларин
Пас отдал
Гийс Смал
90'
84'
Замена
Vicente Taborda
️️️️➡️️
Яннис Коцирас
Замена
Кайл Ларин
️️️️➡️️
Аясэ Уэда
81'
80'
Желтая карточка
Манолис Сиопис
Замена
Барт Ньивкоп
️️️️➡️️
Гивайро Рид
78'
69'
Замена
Анасс Зарури
️️️️➡️️
Филип Джуричич
69'
Замена
Милош Пантович
️️️️➡️️
Тете
Замена
Цуеси Ватанабе
️️️️➡️️
Джордан Бос
65'
Замена
Лео Сауэр
️️️️➡️️
Аймен Слити
65'
58'
Желтая карточка
Ахмед Туба
ГОЛ! 2:1!
Анис Хадж Мусса
Пас отдал
Аймен Слити
55'
Замена
Уссама Таргаллин
️️️️➡️️
Хван Ин Бом
46'
45'
+3
Желтая карточка
Давиде Калабрия
ГОЛ! 1:1!
Гивайро Рид
Пас отдал
Аймен Слити
45'
+3
34'
Желтая карточка
Георгиос Кирьякопулос
Желтая карточка
Сем Стейн
33'
18'
ГОЛ! 0:1!
Карол Свидерски
Пас отдал
Георгиос Кирьякопулос
13'
Желтая карточка
Карол Свидерски
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
22
Тимон Велленройтер
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
5
Гийс Смал
ЛЗ
21
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
6
Хван Ин Бом
ЦП
14
Сем Стейн
(К)
АП
10
Лучано Валенте
АП
32
Аймен Слити
ЛВ
11
Анис Хадж Мусса
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
(К)
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
21
Тете
ПВ
19
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Фейеноорд
39
Лайам Боссин
ВР
16
Джастин Бейлов
ВР
30
Жордан Лотомба
ЛЗ
43
Ян Плуг
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
27
Гауссу Диарра
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
16
Лео Сауэр
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
17
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Панатинаикос
40
Альбан Лафон
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
11
Тасос Бакасетас
АП
9
Анасс Зарури
ЛВ
72
Милош Пантович
ЛВ
20
Vicente Taborda
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
4-1-3-2
22
Велленройтер
5
Смал
5
Бос
21
Ахмедходжич
26
Рид
6
Ин Бом
32
Слити
10
Валенте
11
Хадж Мусса
18
Уэда
14
Стейн
3-2-2-2-1
1
Дронговски
27
Коцирас
15
Ингасон
5
Туба
2
Калабрия
77
Кирьякопулос
16
Гнезда Черин
6
Сиопис
21
Тете
31
Джуричич
19
Свидерски
5
Бос
4
Ватанабе
4
Ватанабе
5
Бос
26
Рид
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
26
Рид
6
Ин Бом
28
Таргаллин
28
Таргаллин
6
Ин Бом
32
Слити
16
Сауэр
16
Сауэр
32
Слити
18
Уэда
9
Ларин
9
Ларин
18
Уэда
31
Джуричич
9
Зарури
9
Зарури
31
Джуричич
21
Тете
72
Пантович
72
Пантович
21
Тете
27
Коцирас
20
20
27
Коцирас
Остались в запасе
Фейеноорд
Панатинаикос
39
Лайам Боссин
ВР
16
Джастин Бейлов
ВР
30
Жордан Лотомба
ЛЗ
43
Ян Плуг
ЦЗ
27
Гауссу Диарра
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
17
Каспер Тенгстедт
ЦФ
40
Альбан Лафон
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
11
Тасос Бакасетас
АП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
39
Лайам Боссин
ВР
16
Джастин Бейлов
ВР
30
Жордан Лотомба
ЛЗ
43
Ян Плуг
ЦЗ
27
Гауссу Диарра
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
17
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Остались в запасе
40
Альбан Лафон
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
11
Тасос Бакасетас
АП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Фейеноорд - Панатинаикос
1
5
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
3
2
Нарушения
18
9
Офсайды
3
6
Количество передач
473
492
Сейвы
4
5
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
2.18
1.05
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Де Кейп
Посещаемость:
37169
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