Названа сумма, за которую «Спартак» согласится продать Ливая

«Панатинаикос» сделал «Спартаку» предложение об аренде нападающего Ливая Гарсии за 800 тысяч евро с правом выкупа за 10 миллионов евро следующим летом.
«Спартак» готов отпустить футболиста в аренду за 1,5 миллиона и хочет увеличить сумму выкупа до 12 миллионов.
Ранее сообщалось, что стороны могут договориться о сумме в 1 миллион за аренду. При этом греческий клуб не согласился на обязательный выкуп тринидадца.
«Панатинаикос» готов платить Гарсии 2,5 миллиона евро в год, а в «Спартаке» он зарабатывает 3,5 миллиона. Игрок готов пойти на снижение зарплаты. Ожидается, что клубам удастся достичь соглашения.
- 28-летний Гарсия в этом сезоне остался в запасе красно-белых в 2 матчах РПЛ и в 1 игре OLIMPBET Суперкубка.
- В прошлом сезоне тринидадец провел за «Спартак» 33 матча, забил 7 голов, сделал 5 ассистов.
- Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2028 года.
- «Спартак» приобрел Гарсию у АЕКа в феврале 2025 года за 18,7 миллиона евро.
Источник: Sport24.gr