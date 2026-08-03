Названа сумма, за которую «Спартак» согласится продать Ливая

«Панатинаикос» сделал «Спартаку» предложение об аренде нападающего Ливая Гарсии за 800 тысяч евро с правом выкупа за 10 миллионов евро следующим летом.

«Спартак» готов отпустить футболиста в аренду за 1,5 миллиона и хочет увеличить сумму выкупа до 12 миллионов.

Ранее сообщалось, что стороны могут договориться о сумме в 1 миллион за аренду. При этом греческий клуб не согласился на обязательный выкуп тринидадца.

«Панатинаикос» готов платить Гарсии 2,5 миллиона евро в год, а в «Спартаке» он зарабатывает 3,5 миллиона. Игрок готов пойти на снижение зарплаты. Ожидается, что клубам удастся достичь соглашения.