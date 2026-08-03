«Спартак» может отдать игрока в аренду за 1 миллион

«Панатинаикос» ведет переговоры со «Спартаком» об аренде нападающего Ливая Гарсии.

Сумма сделки по аренде может составит 1 миллион евро. Греческий клуб не собирается делать выкуп форварда обязательным, а о сумме возможного трансфера игрока летом 2027 года стороны пока не договорились.

Переговоры находятся в заключительной стадии и могут завершиться в ближайшие часы.

Гарсия готов пойти на понижение своей зарплаты в этом сезоне, несмотря на то, что его контракт со «Спартаком» предусматривает оплату в размере до 3 миллионов евро в год, не считая бонусов.

28-летний Гарсия в этом сезоне остался в запасе красно-белых в 2 матчах РПЛ и в 1 игре OLIMPBET Суперкубка.