Стал известен чемпион Нидерландов

ПСВ завоевал звание чемпиона Нидерландов сезона-2025/26 за пять туров до окончания основной части турнира.

Клуб из Эйндховена в 29-м туре в субботу победил дома «Утрехт» со счетом 4:3, но официально оформил титул только на следующий день после гостевой ничьей «Фейеноорда» с «Волендамом» (0:0).

На счету ПСВ стало 71 очко. Он стал недосягаем для идущего вторым «Фейеноорда», у которого 54 очка.

ПСВ выиграл чемпионат Нидерландов в 3-й раз подряд и в 26-й раз в истории. Больше титулов только у «Аякса» – 36.