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«Панатинаикос» – «Пакш»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

29 июля 2026 10:41
Панатинаикос - Пакш
30 июл. 2026, четверг 21:30 | Лига конференций, 2 раунд
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1.73
Победа «Панатинаикоса» с форой (-1.5)
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между греческим «Панатинаикосом» и венгерским «Пакшем» пройдет 30 июля 2026 года в Афинах на стадионе «Спирос Луис». Хозяева одержали победу в первом матче со счетом 2:1 и теперь имеют минимальное преимущество перед домашней игрой. «Панатинаикос» подходит к ответной встрече в феноменальной форме – четыре победы подряд, 14 голов в пяти последних матчах, надежная оборона (0.80 пропущенных в среднем) и стабильная голевая серия из пяти игр. Гости, в свою очередь, также демонстрируют впечатляющую результативность – 15 голов за пять игр, но их оборона катастрофически слаба (2.20 пропущенных в среднем). Сможет ли «Пакш» использовать свой атакующий потенциал и отыграть дефицит в один мяч, или «Панатинаикос» продолжит свое доминирование и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом атакующем противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Панатинаикос» подходит к ответной игре с психологическим преимуществом после победы в первом матче и в отличной форме. Команда побеждает в четырех последних матчах, забивает в пяти последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает 2.80 гола, пропуская всего 0.80. В первом матче греки сумели забить дважды на выезде, что дает им тактическое преимущество – теперь им достаточно сыграть вничью или даже проиграть с разницей в один мяч при условии, что они забьют, чтобы пройти дальше (при равенстве по сумме будет дополнительное время). Домашняя поддержка на «Спирос Луис» должна помочь сохранить концентрацию, а их атака, забивающая в каждом матче, способна создать проблемы любой обороне. Оборона «Панатинаикоса» выглядит надежно, что делает их явным фаворитом. Даже при минимальной активности они способны забить как минимум один-два гола, учитывая слабую защиту соперника.

«Пакш» подходит к ответной игре с необходимостью отыгрываться и демонстрирует мощный атакующий потенциал: в последних пяти матчах команда забила 15 голов (в среднем 3.00 за игру) и забивает в пяти последних встречах. Однако оборона венгерского клуба оставляет желать лучшего – они пропускают в среднем 2.20 гола за последние пять игр и пропускают в четырех последних матчах. В первом матче «Пакш» забил один гол, но уступил 1:2, и теперь им нужно побеждать с разницей как минимум в два мяча или со счетом 2:1 и более (при 2:1 будет равенство по сумме и дополнительное время), чтобы пройти дальше. Гостям придется рисковать с первых минут, что откроет зоны для контратак хозяев. Опыт «Пакша» в еврокубках ниже, а их оборона не выдерживает давления, особенно против такой организованной команды, как «Панатинаикос».

С учетом всех факторов победа «Панатинаикоса» с разницей как минимум в два мяча является наиболее вероятным исходом. Хозяева имеют преимущество в атаке, форме и обороне, тогда как гости не могут остановить свои пропуски и находятся в уязвимом положении. «Панатинаикос» уверенно оформит проход в следующий раунд, даже если позволит сопернику забить гол престижа.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Панатинаикос» обыграл «Пакш» со счетом 2:1, что дает греческой команде психологическое преимущество. Текущая форма «Панатинаикоса» (четыре победы подряд, 2.80 гола за игру) и слабая оборона «Пакша» (2.20 пропущенных) указывают на то, что хозяева должны уверенно победить и в ответной встрече. «Пакш» забивает регулярно, но их защита не справляется с атакующей мощью соперника.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
4
Забитых мячей
3
2
В среднем за матч
1.5
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 2 раунд
Пакш
1 : 2
23.07.2026
Панатинаикос
Самая крупная ничья
Лига конференций, 2 раунд
Панатинаикос
2 : 2
30.07.2026
Пакш
Лига конференций, 2 раунд
Панатинаикос
2 : 2
30.07.2026
Пакш
Лига конференций, 2 раунд
Пакш
1 : 2
23.07.2026
Панатинаикос

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Иньяки Пенья
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
6
Стефан де Врей
(К) ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
22
Этьен Камара
ОП
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Santino Andino
ЦП
8
A. Jagusic
ЦП
11
Анасс Зарури
ЛВ
7
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Пакш
1
Адам Ковачик
ВР
30
János Szabó
(К) ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
6
Milán Gyorfi
ЦЗ
12
G. Vas
ЦЗ
22
József Windecker
ЦП
21
Kristóf Papp
ЦП
4
Andor Lapu
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
19
Kevin Horvath
ЦФ
7
József Szalai
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Панатинаикос
12
Lucas Cháves
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
56
Vasilios Lavdas
ЦЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
18
Сотирис Контурис
ЦП
44
Panagiotis Biniaris
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
20
Vicente Taborda
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
17
Pavlos Pantelidis
ЦФ
Пакш
25
Gergő Rácz
ВР
28
Márk Gyetván
ВР
26
Milán Szekszárdi
ЦЗ
11
Hunor Kuzma
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
8
Balázs Balogh
ЦП
18
Gergo Gyurkits
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
9
Янош Хан
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Пенья
77
Кирьякопулос
6
де Врей
5
Туба
19
Цапрас
22
Камара
16
Гнезда Черин
10
8
11
Зарури
7
Тетте
4-4-2
1
Ковачик
20
6
12
30
21
4
17
22
7
19
5
Туба
55
ван Дронгелен
55
ван Дронгелен
5
Туба
16
Гнезда Черин
4
Чиривелья
4
Чиривелья
16
Гнезда Черин
11
Зарури
28
Пельистри
28
Пельистри
11
Зарури
10
20
20
10
8
74
Растодер
74
Растодер
8
4
24
Ленжер
24
Ленжер
4
8
8
19
18
18
19
17
29
29
17
13
13
Остались в запасе
Панатинаикос
Пакш
12
Lucas Cháves
ВР
56
Vasilios Lavdas
ЦЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
18
Сотирис Контурис
ЦП
44
Panagiotis Biniaris
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
17
Pavlos Pantelidis
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
25
Gergő Rácz
ВР
28
Márk Gyetván
ВР
26
Milán Szekszárdi
ЦЗ
11
Hunor Kuzma
ЦЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
9
Янош Хан
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Остались в запасе
12
Lucas Cháves
ВР
56
Vasilios Lavdas
ЦЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
18
Сотирис Контурис
ЦП
44
Panagiotis Biniaris
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
17
Pavlos Pantelidis
ЦФ
Остались в запасе
25
Gergő Rácz
ВР
28
Márk Gyetván
ВР
26
Milán Szekszárdi
ЦЗ
11
Hunor Kuzma
ЦЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
9
Янош Хан
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Дьердь Богнар

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Панатинаикоса» с разницей как минимум в два мяча, используя свою мощную атаку, надежную оборону и преимущество, добытое в первом матче. Оборона «Пакша» слишком уязвима, чтобы сдержать натиск хозяев, которые забивают практически в каждом матче. Ставка на победу «Панатинаикоса» с форой (-1.5) за 1.73 выглядит оправданной – греческий клуб должен реализовать свое преимущество на «Спирос Луис». Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Панатинаикосом» и «Пакшем» состоится 30 июля 2026 года в Афинах на стадионе «Спирос Луис» и начнется в 21:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Панатинаикос» – «Пакш»: смотреть онлайн

1.73
Победа «Панатинаикоса» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Пакш Панатинаикос
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