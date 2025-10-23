Лига Европы. Сенсационное поражение «Астон Виллы», «Фенербахче» обыграл «Штутгарт» и другие результаты

Завершились 8 из 18 матчей третьего тура общего этапа Лиги Европы-2025/26.
Неожиданно проиграли «Астон Вилла» и «Рейнджерс», побед добились «Фенербахче», «Лион», «Болонья», «Ференцварош», «Брага».
Лига Европы. 3 тур
Фенербахче - Штутгарт - 1:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - К. Актюркоглу, 34 (с пенальти).
Бранн - Рейнджерс - 3:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Э. Корнвиг, 40; 2:0 - Я. Серенсен, 55; 3:0 - Н. Хольм, 79.
Гоу Эхед Иглс - Астон Вилла - 2:1 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Э. Гессан, 4; 1:1 - M. Suray , 42; 2:1 - М. Дейл, 61.
Незабитые пенальти: нет - Э. Буэндия, 79.
Зальцбург - Ференцварош - 2:3 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Э. Байду, 13; 1:1 - Б. Варга, 50; 1:2 - К. Закариассен, 56; 1:3 - Деле, 58; 2:3 - Й. Вертессен, 72.
Незабитые пенальти: нет - Б. Варга, 22.
Лион - Базель - 2:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Толиссо, 3; 2:0 - А. Морейра, 90.
Брага - Црвена Звезда - 2:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ф. Наварро, 22; 2:0 - М. Доржель, 72.
ФКСБ - Болонья - 1:2 (0:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Й. Одгор, 9; 0:2 - Т. Даллинга, 12; 1:2 - Д. Бирлигеа, 54.
Источник: «Бомбардир»