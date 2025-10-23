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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Генк - Бетис
Генк - Бетис: обзор матча 23 октября 2025
Генк
23.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Бетис
Завершен
Замена
Ibrahima Sory Bangoura
️️️️➡️️
Брайан Хейнен
90'
+2
84'
Желтая карточка
Пабло Гарсия
Замена
Йира Сор
️️️️➡️️
Константинос Карецас
83'
Замена
Jusef Erabi
️️️️➡️️
Хен-Гю О
83'
77'
Замена
Луис Авила
️️️️➡️️
Джовани Ло Чельсо
76'
Замена
Кучо Эрнандес
️️️️➡️️
Седрик Бакамбу
Замена
Дан Хейманс
️️️️➡️️
Яимар Медина
66'
Замена
Noah Adedeji-Sternberg
️️️️➡️️
Патрик Грошовски
66'
63'
Замена
Пабло Форнальс
️️️️➡️️
Нельсон Деосса
63'
Замена
Эз Абде
️️️️➡️️
Родриго Рикельме
56'
Желтая карточка
Седрик Бакамбу
Желтая карточка
Брайан Хейнен
52'
46'
Замена
Пабло Гарсия
️️️️➡️️
Антони
23'
Желтая карточка
Антони
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
3
Муджаид Садик
ЦЗ
6
Матте Сметс
ОП
24
Николас Саттльбергер
ОП
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
20
Константинос Карецас
ЦП
19
Яимар Медина
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
(К)
ЦЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
18
Нельсон Деосса
ЦП
6
Серджи Альтимира
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Антони
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Генк
71
Brent Stevens
ВР
28
Lucca Kiaba Mounganga
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
34
Adrian Palacios
ЦЗ
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
14
Йира Сор
ПВ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
99
Jusef Erabi
ЦФ
23
Aaron Bibout
ЦФ
29
Robin Mirisola
ЦФ
30
Ayumu Yokoyama
ЦФ
Бетис
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
4
Натан
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
10
Эз Абде
ЛВ
52
Пабло Гарсия
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
9
Луис Авила
ЦФ
2-2-4-1-1
1
ван Кромбрадж
12
Кайембе
3
Садик
6
Сметс
24
Саттльбергер
17
Грошовски
20
Карецас
19
Медина
8
Хейнен
27
Нкуба
9
О
3-2-3-2
1
Вальес
5
Бартра
16
13
Родригес
18
Деосса
6
Альтимира
24
Руйбаль
11
Ло Чельсо
7
Антони
17
Бакамбу
17
Рикельме
8
Хейнен
21
21
8
Хейнен
19
Медина
38
Хейманс
38
Хейманс
19
Медина
20
Карецас
14
Сор
14
Сор
20
Карецас
17
Грошовски
32
32
17
Грошовски
9
О
99
99
9
О
18
Деосса
8
Форнальс
8
Форнальс
18
Деосса
17
Рикельме
10
Эз Абде
10
Эз Абде
17
Рикельме
7
Антони
52
Гарсия
52
Гарсия
7
Антони
17
Бакамбу
19
Эрнандес
19
Эрнандес
17
Бакамбу
11
Ло Чельсо
9
Авила
9
Авила
11
Ло Чельсо
Остались в запасе
Генк
Бетис
71
Brent Stevens
ВР
28
Lucca Kiaba Mounganga
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
34
Adrian Palacios
ЦЗ
23
Aaron Bibout
ЦФ
29
Robin Mirisola
ЦФ
30
Ayumu Yokoyama
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
4
Натан
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
71
Brent Stevens
ВР
28
Lucca Kiaba Mounganga
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
34
Adrian Palacios
ЦЗ
23
Aaron Bibout
ЦФ
29
Robin Mirisola
ЦФ
30
Ayumu Yokoyama
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
4
Натан
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Генк - Бетис
1
3
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
1
Нарушения
12
12
Офсайды
3
2
Количество передач
444
586
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
88
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
1
3
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.17
0.79
Информация о матче
Главный судья:
Elcin Masiyev, Azerbaijan
Стадион:
Цегека Арена
Посещаемость:
16780
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0 : 0
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3 : 0
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