«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65

11 марта 2026 8:20
Генк - Фрайбург
12 мар. 2026, четверг 23:00 | Лига Европы, 1/8 финала
12 марта в рамках 1/8 финала Лиги Европы бельгийский «Генк» примет немецкий «Фрайбург». Обе команды подходят к встрече с неоднозначной формой: они регулярно забивают, но при этом испытывают проблемы в обороне. Это делает матч потенциально результативным и открытым.

«Генк»

В предыдущем матче Лиги Европы «Генк» сыграл в результативную ничью с «Динамо Загреб» – 3:3. Бельгийский клуб остается без поражений в четырех последних матчах турнира и стабильно забивает.

В последних пяти играх команда отличилась 10 раз, но при этом пропустила 9 мячей. Средняя результативность составляет 2.00 гола за матч, однако оборона допускает много ошибок – 1.80 пропущенного мяча в среднем. Несмотря на это, дома «Генк» играет достаточно уверенно и не проигрывает в шести из восьми последних матчей.

«Фрайбург»

«Фрайбург» в предыдущем матче уступил «Лиллю» со счетом 0:1. Немецкий клуб также испытывает серьезные проблемы в обороне: за последние пять матчей команда пропустила 10 мячей.

При этом атака действует неплохо – 6 голов на том же отрезке. Команда регулярно создает моменты, но нестабильность в защите нередко приводит к потере очков.

Факты о командах

«Генк»

  • не проигрывает в 4 последних матчах Лиги Европы
  • забивает в 4 последних матчах турнира
  • не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей
  • в последних 5 играх: 10 забито и 9 пропущено
  • средняя результативность – 2.00 гола за матч
  • в среднем пропускает 1.80 гола за игру

«Фрайбург»

  • не проигрывает в 5 из 6 последних матчей Лиги Европы
  • пропускает в 5 последних матчах
  • в последних 5 играх: 6 забито и 10 пропущено
  • средняя результативность – 1.20 гола за матч
  • в среднем пропускает 2.00 гола за игру

Прогноз на матч «Генк» – «Фрайбург»

Обе команды имеют схожую проблему – нестабильную оборону. «Генк» чаще играет результативные матчи и активно действует в атаке, особенно на своем поле. «Фрайбург» также способен отвечать опасными контратаками, но часто допускает ошибки в защите.

Учитывая статистику последних матчей, есть высокая вероятность результативной игры с голами с обеих сторон. Домашний фактор может дать «Генку» небольшое преимущество.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5

Обе забьют – да
Автор: Орлов Максим
Лига Европы Фрайбург Генк
