19.03.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
5 : 1
Завершен
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
3-3-3-1
1
Атуболу
33
Макенго
28
Гинтер
29
Треу
8
Эггештайн
9
Манзамби
43
Огбус
32
Грифо
14
Сузуки
19
Бесте
31
Матанович
2-1-2-3-2
26
Лаваль
44
12
Кайембе
6
Сметс
21
8
Хейнен
27
Нкуба
38
Хейманс
20
Карецас
23
32
9
Манзамби
15
Линхарт
15
Линхарт
9
Манзамби
29
Треу
17
Кюблер
17
Кюблер
29
Треу
31
Матанович
6
Остерхаге
6
Остерхаге
31
Матанович
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
19
Бесте
9
Хелер
9
Хелер
19
Бесте
38
Хейманс
24
Саттльбергер
24
Саттльбергер
38
Хейманс
12
Кайембе
19
Медина
19
Медина
12
Кайембе
21
14
Ито
14
Ито
21
32
14
Сор
14
Сор
32
23
29
29
23
Остались в запасе
Фрайбург
Генк
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
28
Lucca Kiaba Mounganga
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Муджаид Садик
ЦЗ
34
Adrian Palacios
ЦЗ
7
Ярне Стекерс
АП
30
Ayumu Yokoyama
ЦФ
99
Jusef Erabi
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Остались в запасе
28
Lucca Kiaba Mounganga
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Муджаид Садик
ЦЗ
34
Adrian Palacios
ЦЗ
7
Ярне Стекерс
АП
30
Ayumu Yokoyama
ЦФ
99
Jusef Erabi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Ники Хайен
Фрайбург
Точно не сыграют
Генк
Точно не сыграют
Статистика матча Фрайбург - Генк
5
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
7
Офсайды
2
1
Количество передач
407
471
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.41
1.74
xGP (предотвращенные голы)
-1.91
-1.91
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Фрайбург» против «Генка», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Генк»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»