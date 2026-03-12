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  • «Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

12 марта, 21:50
Генк
12.03.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Фрайбург
24' З. Эль Уахди
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Генк
26
Тобиас Лаваль
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
77
Закария Эль Уахди
ПЗ
6
Матте Сметс
ОП
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
8
Брайан Хейнен
(К) ЦП
20
Константинос Карецас
АП
38
Дан Хейманс
АП
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
23
Aaron Bibout
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Муджаид Садик
ЦЗ
34
Adrian Palacios
ЦЗ
24
Николас Саттльбергер
ОП
19
Яймар Медина
ЦП
7
Ярне Стекерс
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
14
Йира Сор
ПВ
14
Дзюня Ито
ПВ
29
Robin Mirisola
ЦФ
99
Jusef Erabi
ЦФ
30
Ayumu Yokoyama
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
69
Роувен Тарнутцер
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
3-1-2-2-2
26
Лаваль
12
Кайембе
44
77
Эль Уахди
6
Сметс
21
8
Хейнен
38
Хейманс
20
Карецас
23
32
3-3-3-1
1
Атуболу
29
Треу
28
Гинтер
30
Гюнтер
43
Огбус
6
Остерхаге
9
Манзамби
32
Грифо
14
Сузуки
19
Бесте
31
Матанович
44
3
Садик
3
Садик
44
12
Кайембе
19
Медина
19
Медина
12
Кайембе
32
14
Сор
14
Сор
32
23
29
29
23
14
Сузуки
9
Хелер
9
Хелер
14
Сузуки
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
19
Бесте
22
Ириэ
22
Ириэ
19
Бесте
Остались в запасе
Генк
Фрайбург
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
34
Adrian Palacios
ЦЗ
24
Николас Саттльбергер
ОП
7
Ярне Стекерс
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
14
Дзюня Ито
ПВ
99
Jusef Erabi
ЦФ
30
Ayumu Yokoyama
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
69
Роувен Тарнутцер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
34
Adrian Palacios
ЦЗ
24
Николас Саттльбергер
ОП
7
Ярне Стекерс
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
14
Дзюня Ито
ПВ
99
Jusef Erabi
ЦФ
30
Ayumu Yokoyama
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
69
Роувен Тарнутцер
ЦП
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Фрайбург
Точно не сыграют
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
Макс Розенфельдер
ЦЗ
Статистика матча Генк - Фрайбург
1
1
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
16
9
Офсайды
2
2
Количество передач
396
398
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
1
0.3
xGP (предотвращенные голы)
-0.04
-0.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Генк» против «Фрайбурга», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Генк»«Фрайбург»

Фрайбург

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Фрайбург Генк
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