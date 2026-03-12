12.03.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Генк
Генк
3-1-2-2-2
26
Лаваль
12
Кайембе
44
77
Эль Уахди
6
Сметс
21
8
Хейнен
38
Хейманс
20
Карецас
23
32
3-3-3-1
1
Атуболу
29
Треу
28
Гинтер
30
Гюнтер
43
Огбус
6
Остерхаге
9
Манзамби
32
Грифо
14
Сузуки
19
Бесте
31
Матанович
44
3
Садик
3
Садик
44
12
Кайембе
19
Медина
19
Медина
12
Кайембе
32
14
Сор
14
Сор
32
23
29
29
23
14
Сузуки
9
Хелер
9
Хелер
14
Сузуки
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
19
Бесте
22
Ириэ
22
Ириэ
19
Бесте
Остались в запасе
Генк
Фрайбург
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
34
Adrian Palacios
ЦЗ
24
Николас Саттльбергер
ОП
7
Ярне Стекерс
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
14
Дзюня Ито
ПВ
99
Jusef Erabi
ЦФ
30
Ayumu Yokoyama
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
69
Роувен Тарнутцер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
34
Adrian Palacios
ЦЗ
24
Николас Саттльбергер
ОП
7
Ярне Стекерс
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
14
Дзюня Ито
ПВ
99
Jusef Erabi
ЦФ
30
Ayumu Yokoyama
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
69
Роувен Тарнутцер
ЦП
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Генк - Фрайбург
1
1
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
16
9
Офсайды
2
2
Количество передач
396
398
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
1
0.3
xGP (предотвращенные голы)
-0.04
-0.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Генк» против «Фрайбурга», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Генк» – «Фрайбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»