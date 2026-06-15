Игроку «Спартака» ищут варианты в Ла Лиге

Посредники нападающего «Спартака» Манфреда Угальде предложили его нескольким клубам Ла Лиги, включая «Бетис» и «Севилью».

Потенциальный трансфер осложняется тем, что многие команды не спешат с принятием решения из-за чемпионата мира. Руководители клубов хотят посмотреть на потенциальных кандидатов на турнире, куда сборная Коста-Рики, за которую выступает Угальде, не пробилась.

Сам форвард готов сменить команду и попробовать свои силы в новом европейском чемпионате.