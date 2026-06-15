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Игроку «Спартака» ищут варианты в Ла Лиге

Сегодня, 11:23
22

Посредники нападающего «Спартака» Манфреда Угальде предложили его нескольким клубам Ла Лиги, включая «Бетис» и «Севилью».

Потенциальный трансфер осложняется тем, что многие команды не спешат с принятием решения из-за чемпионата мира. Руководители клубов хотят посмотреть на потенциальных кандидатов на турнире, куда сборная Коста-Рики, за которую выступает Угальде, не пробилась.

Сам форвард готов сменить команду и попробовать свои силы в новом европейском чемпионате.

  • 24-летний Угальде в сезоне-2025/26 сыграл за «Спартак» в 38 матчах, отметился 8 голами и 4 ассистами.
  • Он выступает за красно-белых с января 2024 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Бетис Севилья Угальде Манфред
Комментарии (22)
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yruzalskiy
1781512817
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SLADE2019
1781513293
Очередная, так называемая новость от бомбардира. Процесс предложений игрока различным клубам - непрекращающийся. В том числе и Угальде. Любого возьми игрока и пиши, что его предложили.
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АК 68
1781514334
С Барко взяли паузу, переключились на Угальде. Кто следующий в сплетнях бомбардира?
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Император 1
1781514879
Вряд-ли его купят, да и желаемой суммы Спартаку не дадут. Хотя не факт, что это вообще правда.
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NewLife
1781515016
Метаврётингс🤢
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oyabun
1781515395
После предыдущего сезона надо было продавать, когда он забивал. А сейчас сложно будет кому то впарить по приемлемой для нас цене.
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suchi-69
1781515725
Кто ж его теперь с таким запахом возьмёт ?
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Литейный 4 (returned)
1781515774
ПаЦталом! Он закончил свою карьеру, когда подписал контракт в свинарне. Гыгыгы
Ответить
subbotaspartak
1781518942
А в начале репортажа Футболистов распродажа! Налетай! Подешевело! Нынче рынок очень смелый.
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zigbert
1781533213
Эти слухи не вызывают доверия. А на самом деле сейчас поиском добротных игроков все скауты будут отслеживать на ЧМ.
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