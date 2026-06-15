Игроку «Спартака» ищут варианты в Ла Лиге

Посредники нападающего «Спартака» Манфреда Угальде предложили его нескольким клубам Ла Лиги, включая «Бетис» и «Севилью».
Потенциальный трансфер осложняется тем, что многие команды не спешат с принятием решения из-за чемпионата мира. Руководители клубов хотят посмотреть на потенциальных кандидатов на турнире, куда сборная Коста-Рики, за которую выступает Угальде, не пробилась.
Сам форвард готов сменить команду и попробовать свои силы в новом европейском чемпионате.
- 24-летний Угальде в сезоне-2025/26 сыграл за «Спартак» в 38 матчах, отметился 8 голами и 4 ассистами.
- Он выступает за красно-белых с января 2024 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.
Источник: Metaratings.ru