Австрия. Бундеслига, 32 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 26 тур