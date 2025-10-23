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Зальцбург - Ференцварош: обзор матча 23 октября 2025

Зальцбург
23.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
2 : 3
Завершен
Ференцварош
13' Э. Байду 72' Й. Вертессен
50' Б. Варга 56' К. Закариассен 58' Деле
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Ференцварош
Завершен
90' +4
Желтая карточка
Каллум О'Доуда
84'
Замена
Jonathan Levi ️️️️➡️️ Бернабеш Варга
81'
Желтая карточка
Тон Раемакерс
Замена
Тим Труммер ️️️️➡️️ Франс Кретциг
81'
78'
Замена
Каллум О'Доуда ️️️️➡️️ Каду
78'
Замена
Наби Кейта ️️️️➡️️ Гавриэль Каничовски
Замена
Карим Онисиво ️️️️➡️️ Петар Ратков
75'
Замена
Клемент Бишофф ️️️️➡️️ Эдмунд Байду
75'
72'
Замена
Ленни Жозеф ️️️️➡️️ Деле
ГОЛ! 2:3! Йорбе Вертессен
Пас отдал Сота Китано
72'
65'
Желтая карточка
Кристоффер Закариассен
Замена
Йорбе Вертессен ️️️️➡️️ Мусса Йео
63'
Замена
Сота Китано ️️️️➡️️ Мауриц Кьергор
63'
58'
ГОЛ! 1:3! Деле
56'
ГОЛ! 1:2! Кристоффер Закариассен
Пас отдал Каду
50'
ГОЛ! 1:1! Бернабеш Варга
Пас отдал Бенче Этвеш
22'
Пенальти не реализован Бернабеш Варга
ГОЛ! 1:0! Эдмунд Байду
13'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
1
Александер Шлагер
(К) ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
23
Жоан Гаду
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
5
Сумайла Диабате
ОП
49
Мусса Йео
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
27
Керим Алайбегович
ЛВ
20
Эдмунд Байду
ПВ
20
Петар Ратков
ЦФ
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К) ВР
27
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
36
Гавриэль Каничовски
АП
11
Деле
ЛВ
20
Каду
ПВ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
25
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Зальцбург
92
Салько Хамзич
ВР
52
Кристиан Завешицки
ВР
48
Rocco Žiković
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
19
Люка Гурна
ОП
7
Клемент Бишофф
ЦП
8
Сота Китано
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
43
Энрике Агилар
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Ференцварош
63
Даниэль Радноти
ВР
99
Dávid Gróf
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
66
Жулио Ромао
ОП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
72
Ádám Madarász
ЦП
5
Наби Кейта
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
10
Jonathan Levi
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Шлагер
13
Кретциг
23
Гаду
14
Расмуссен
22
Ляйнер
5
Диабате
49
Йео
27
Алайбегович
14
Кьергор
20
Байду
20
Ратков
2-2-3-3
90
Дибус
27
Сиссе
3
Гартенманн
25
Макрецкис
16
Закариассен
20
Каду
36
Каничовски
11
Деле
25
Варга
28
Раемакерс
23
Этвеш
13
Кретциг
37
Труммер
37
Труммер
13
Кретциг
20
Байду
7
Бишофф
7
Бишофф
20
Байду
14
Кьергор
8
Китано
8
Китано
14
Кьергор
20
Ратков
9
Онисиво
9
Онисиво
20
Ратков
49
Йео
11
Вертессен
11
Вертессен
49
Йео
20
Каду
47
О'Доуда
47
О'Доуда
20
Каду
36
Каничовски
5
Кейта
5
Кейта
36
Каничовски
25
Варга
10
10
25
Варга
11
Деле
75
Жозеф
75
Жозеф
11
Деле
Остались в запасе
Зальцбург
Ференцварош
92
Салько Хамзич
ВР
52
Кристиан Завешицки
ВР
48
Rocco Žiković
ЦЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
19
Люка Гурна
ОП
43
Энрике Агилар
ЦФ
63
Даниэль Радноти
ВР
99
Dávid Gróf
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
66
Жулио Ромао
ОП
72
Ádám Madarász
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
30
Zsombor Gruber
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
92
Салько Хамзич
ВР
52
Кристиан Завешицки
ВР
48
Rocco Žiković
ЦЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
19
Люка Гурна
ОП
43
Энрике Агилар
ЦФ
Остались в запасе
63
Даниэль Радноти
ВР
99
Dávid Gróf
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
66
Жулио Ромао
ОП
72
Ádám Madarász
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
30
Zsombor Gruber
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Зальцбург - Ференцварош
3
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
13
Офсайды
3
1
Количество передач
510
443
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.19
2.7
Информация о матче
Главный судья:
Гога Кикачеишвили
Стадион:
Ред Булл Арена
Посещаемость:
8342
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10.05.2026
Зальцбург
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Зальцбург
1 : 1
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Уйпешт
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1 : 3
17.05.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 31 тур
ЛАСК
2 : 1
10.05.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Зальцбург
1 : 1
03.05.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Рапид
1 : 0
26.04.2026
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Австрия. Бундеслига, 28 тур
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