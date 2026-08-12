Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Пафосом» и «Зальцбургом» пройдет 13 августа в Пафосе на стадионе «Пафос Арена». Хозяева из Кипра подходят к игре после минимального поражения в первом матче (0-1) и нуждаются в победе, чтобы пройти дальше, тогда как гости из Австрии демонстрируют впечатляющую форму – они не проигрывают в пяти последних матчах, забивают в 12 встречах подряд и пропускают всего 0,40 гола за игру. Сможет ли кипрский клуб использовать фактор домашнего поля и сотворить сенсацию, или опытный «Зальцбург» уверенно оформит путевку в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Пафоса» говорит прежде всего домашняя поддержка и необходимость отыгрывать минимальное поражение. Хозяева на своем поле способны на многое – в предыдущем раунде они разгромили «Хайдук Сплит» со счетом 4-0, что демонстрирует их атакующий потенциал в родных стенах. В среднем за последние пять игр «Пафос» забивает 1,20 гола за матч, а его атака выглядит достаточно острой, чтобы создать проблемы любому сопернику. Однако оборона киприотов уязвима: они пропускают в среднем 1,40 гола за последние пять встреч, а в первом матче пропустили единственный гол, но при этом не смогли ответить. В товарищеских матчах команда показывала нестабильные результаты, но официальные игры на своем поле дают им дополнительную уверенность.

«Зальцбург» выглядит явным фаворитом по всем параметрам. Австрийский гранд не проигрывает в пяти последних матчах, причем его атака действует разрушительно – в среднем 3,00 гола за последние пять игр и 12 матчей с голами подряд. Оборона «Зальцбурга» также вызывает восхищение: они пропускают всего 0,40 гола в среднем за последние пять встреч, что делает их практически непробиваемыми. В первом матче «Зальцбург» уверенно переиграл «Пафос» на своем поле (1-0), не позволив сопернику создать серьезных моментов. В чемпионате Австрии команда также на ходу: ничья с «Вольфсбергом» (1-1) и победа над «Хартбергом» (1-0) подтверждают их стабильность. Разница в классе между австрийским грандом и кипрским клубом очевидна, и «Зальцбург» умеет дожимать соперников даже в выездных матчах.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Зальцбурга». Хозяева будут стараться использовать домашнее поле и агрессивно атаковать с первых минут, чтобы отыграть дефицит, но их уязвимая оборона против мощной атаки соперника – это серьезный риск. «Зальцбург» имеет преимущество в классе, опыте и текущей форме, что делает его главным претендентом на победу и в ответном матче, даже несмотря на возможное давление со стороны кипрских болельщиков.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Зальцбург» одержал минимальную победу на своем поле со счетом 1-0, что дает австрийцам психологическое преимущество перед ответной игрой. Текущая форма «Зальцбурга» впечатляет: команда не проигрывает в пяти матчах, забивает в 12 подряд и пропускает менее полгола за игру. «Пафос» же показывает нестабильные результаты, но дома способен на подвиги, как в матче против «Хайдука» (4-0). Однако уровень сопротивления в игре с «Зальцбургом» несравнимо выше, и киприотам будет крайне сложно преодолеть оборону австрийцев, которые в пяти последних матчах пропустили всего два гола.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Зальцбурга». Австрийцы находятся в отличной форме, не проигрывают в пяти матчах, забивают в 12 встречах подряд и пропускают всего 0,40 гола за игру. «Пафос», несмотря на домашнее поле и мотивацию, уступает в классе и имеет проблемы в обороне (1,40 пропущенных в среднем), что против атаки «Зальцбурга» (3,00 гола за игру) выглядит серьезным недостатком. Ожидаем, что гости подтвердят свой статус фаворита и добьются победы, которая выведет их в следующий раунд. Ставка: победа «Зальцбурга» с коэффициентом 2,27.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Пафосом» и «Зальцбургом» состоится 13 августа 2026 года в Пафосе на стадионе «Пафос Арена» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.