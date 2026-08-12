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«Пафос» — «Зальцбург»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

12 августа 2026 9:02
Пафос - Зальцбург
13 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига Европы, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
2.27
Победа «Зальцбурга»
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Пафосом» и «Зальцбургом» пройдет 13 августа в Пафосе на стадионе «Пафос Арена». Хозяева из Кипра подходят к игре после минимального поражения в первом матче (0-1) и нуждаются в победе, чтобы пройти дальше, тогда как гости из Австрии демонстрируют впечатляющую форму – они не проигрывают в пяти последних матчах, забивают в 12 встречах подряд и пропускают всего 0,40 гола за игру. Сможет ли кипрский клуб использовать фактор домашнего поля и сотворить сенсацию, или опытный «Зальцбург» уверенно оформит путевку в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Пафоса» говорит прежде всего домашняя поддержка и необходимость отыгрывать минимальное поражение. Хозяева на своем поле способны на многое – в предыдущем раунде они разгромили «Хайдук Сплит» со счетом 4-0, что демонстрирует их атакующий потенциал в родных стенах. В среднем за последние пять игр «Пафос» забивает 1,20 гола за матч, а его атака выглядит достаточно острой, чтобы создать проблемы любому сопернику. Однако оборона киприотов уязвима: они пропускают в среднем 1,40 гола за последние пять встреч, а в первом матче пропустили единственный гол, но при этом не смогли ответить. В товарищеских матчах команда показывала нестабильные результаты, но официальные игры на своем поле дают им дополнительную уверенность.

«Зальцбург» выглядит явным фаворитом по всем параметрам. Австрийский гранд не проигрывает в пяти последних матчах, причем его атака действует разрушительно – в среднем 3,00 гола за последние пять игр и 12 матчей с голами подряд. Оборона «Зальцбурга» также вызывает восхищение: они пропускают всего 0,40 гола в среднем за последние пять встреч, что делает их практически непробиваемыми. В первом матче «Зальцбург» уверенно переиграл «Пафос» на своем поле (1-0), не позволив сопернику создать серьезных моментов. В чемпионате Австрии команда также на ходу: ничья с «Вольфсбергом» (1-1) и победа над «Хартбергом» (1-0) подтверждают их стабильность. Разница в классе между австрийским грандом и кипрским клубом очевидна, и «Зальцбург» умеет дожимать соперников даже в выездных матчах.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Зальцбурга». Хозяева будут стараться использовать домашнее поле и агрессивно атаковать с первых минут, чтобы отыграть дефицит, но их уязвимая оборона против мощной атаки соперника – это серьезный риск. «Зальцбург» имеет преимущество в классе, опыте и текущей форме, что делает его главным претендентом на победу и в ответном матче, даже несмотря на возможное давление со стороны кипрских болельщиков.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Зальцбург» одержал минимальную победу на своем поле со счетом 1-0, что дает австрийцам психологическое преимущество перед ответной игрой. Текущая форма «Зальцбурга» впечатляет: команда не проигрывает в пяти матчах, забивает в 12 подряд и пропускает менее полгола за игру. «Пафос» же показывает нестабильные результаты, но дома способен на подвиги, как в матче против «Хайдука» (4-0). Однако уровень сопротивления в игре с «Зальцбургом» несравнимо выше, и киприотам будет крайне сложно преодолеть оборону австрийцев, которые в пяти последних матчах пропустили всего два гола.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
3
Забитых мячей
4
1.5
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига Европы, 3 раунд
Зальцбург
1 : 0
06.08.2026
Пафос
Самая крупная ничья
Лига Европы, 3 раунд
Пафос
3 : 3
13.08.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 раунд
Пафос
3 : 3
13.08.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 раунд
Зальцбург
1 : 0
06.08.2026
Пафос

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Пафос
99
Петрос Петру
ВР
14
Николас Иоанну
ЛЗ
3
Давид Гольдар
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
50
Алешандре Бриту
ПЗ
30
Влад Драгомир
ЦП
88
Пепе
ЦП
6
Гуга Родригеш Гуга Родригеш
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦФ
11
Жажа
ЦФ
7
Бруно Соуза Бруно Соуза
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Зальцбург
52
Кристиан Завешицки
ВР
31
Доминик Шмид
ЛЗ
44
Кевен Бома
ЦЗ
47
Валентин Цабрански
ЦЗ
15
Николас Ферачниг
ПЗ
20
Эдмунд Байду
ЦП
30
Гауссу Диаките
ЦП
23
Дамир Реджич
ЦП
5
Сумаила Диабате
ЦП
32
Абубакр Барри
ЦП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
4-3-3
99
Петру
14
Иоанну
3
Гольдар
4
Луис
50
Бриту
30
Драгомир
88
Пепе
6
Гуга Родригеш
7
Бруно Соуза
11
Жажа
8
Кина
4-5-1
52
Завешицки
15
Ферачниг
44
Бома
47
Цабрански
31
Шмид
20
Байду
23
Реджич
5
Диабате
32
Барри
30
Диаките
11
Вертессен
Остались в запасе
Пафос
Зальцбург
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Альберт Селадес

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Зальцбурга». Австрийцы находятся в отличной форме, не проигрывают в пяти матчах, забивают в 12 встречах подряд и пропускают всего 0,40 гола за игру. «Пафос», несмотря на домашнее поле и мотивацию, уступает в классе и имеет проблемы в обороне (1,40 пропущенных в среднем), что против атаки «Зальцбурга» (3,00 гола за игру) выглядит серьезным недостатком. Ожидаем, что гости подтвердят свой статус фаворита и добьются победы, которая выведет их в следующий раунд. Ставка: победа «Зальцбурга» с коэффициентом 2,27.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Пафосом» и «Зальцбургом» состоится 13 августа 2026 года в Пафосе на стадионе «Пафос Арена» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Пафос» – «Зальцбург»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

2.27
Победа «Зальцбурга»
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Зальцбург Пафос
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