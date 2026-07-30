Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ференцварош» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

«Ференцварош» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

30 июля, 20:20
Ференцварош
30.07.2026, четверг, 21:30
Лига Европы, 2 раунд
2 : 2
Завершен
Твенте
22' Т. Раемакерс (П) 50' Л. Жозеф
82' В. Вегхорст 86' В. оф Хесселинк Лукас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
14
Аттила Осват
ЦЗ
4
Мариано Гомес
ЦЗ
28
Тон Раемакерс
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
36
Гавриэль Каничовски
АП
20
Каду
ПВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
4
Ruud Nijstad
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
27
Сондре Эрьясетер
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
5
N. Zohore
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
11
Деле
ЛВ
18
Ádám Bagi
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Твенте
22
Ремко Пасвер
ВР
31
Yannick Gerritsen
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
12
Guilherme Peixoto
ЦЗ
24
Krzysztof Kurowski
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
25
Веннегор оф Хесселинк Лукас
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
10
Сэм Ламмерс
ЦФ
3-2-3-2
90
Дибус
14
Осват
4
Гомес
28
Раемакерс
47
О'Доуда
16
Закариассен
88
Ромменс
36
Каничовски
20
Каду
17
Корбу
75
Жозеф
4-1-1-3-1
1
Уннершталь
28
ван Рой
23
Лемкин
4
29
Адельгор
20
ван дер Белт
6
Зерруки
11
Ротс
14
Хлинссон
27
Эрьясетер
9
Вегхорст
75
Жозеф
5
5
75
Жозеф
47
О'Доуда
11
Деле
11
Деле
47
О'Доуда
20
Каду
10
10
20
Каду
29
Адельгор
8
Вайдман
8
Вайдман
29
Адельгор
20
ван дер Белт
10
10
20
ван дер Белт
27
Эрьясетер
25
Лукас
25
Лукас
27
Эрьясетер
11
Ротс
7
Пьяца
7
Пьяца
11
Ротс
14
Хлинссон
10
Ламмерс
10
Ламмерс
14
Хлинссон
Остались в запасе
Ференцварош
Твенте
1
Адам Варга
ВР
54
Olivér Nagy
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
18
Ádám Bagi
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
22
Ремко Пасвер
ВР
31
Yannick Gerritsen
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
12
Guilherme Peixoto
ЦЗ
24
Krzysztof Kurowski
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
54
Olivér Nagy
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
18
Ádám Bagi
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
31
Yannick Gerritsen
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
12
Guilherme Peixoto
ЦЗ
24
Krzysztof Kurowski
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Ференцварош - Твенте
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ференцварош» против «Твенте», 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» – «Твенте»

«Ференцварош» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Твенте Ференцварош
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
1
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
2
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
3
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
19
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+