30.07.2026, четверг, 21:30
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы, 2 раунд
2 : 2
Завершен
Составы команд
Ференцварош
Ференцварош
3-2-3-2
90
Дибус
14
Осват
4
Гомес
28
Раемакерс
47
О'Доуда
16
Закариассен
88
Ромменс
36
Каничовски
20
Каду
17
Корбу
75
Жозеф
4-1-1-3-1
1
Уннершталь
28
ван Рой
23
Лемкин
4
29
Адельгор
20
ван дер Белт
6
Зерруки
11
Ротс
14
Хлинссон
27
Эрьясетер
9
Вегхорст
75
Жозеф
5
5
75
Жозеф
47
О'Доуда
11
Деле
11
Деле
47
О'Доуда
20
Каду
10
10
20
Каду
29
Адельгор
8
Вайдман
8
Вайдман
29
Адельгор
20
ван дер Белт
10
10
20
ван дер Белт
27
Эрьясетер
25
Лукас
25
Лукас
27
Эрьясетер
11
Ротс
7
Пьяца
7
Пьяца
11
Ротс
14
Хлинссон
10
Ламмерс
10
Ламмерс
14
Хлинссон
Остались в запасе
Ференцварош
Твенте
1
Адам Варга
ВР
54
Olivér Nagy
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
18
Ádám Bagi
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
22
Ремко Пасвер
ВР
31
Yannick Gerritsen
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
12
Guilherme Peixoto
ЦЗ
24
Krzysztof Kurowski
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
54
Olivér Nagy
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
18
Ádám Bagi
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
31
Yannick Gerritsen
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
12
Guilherme Peixoto
ЦЗ
24
Krzysztof Kurowski
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Ференцварош - Твенте
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ференцварош» против «Твенте», 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» – «Твенте»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»