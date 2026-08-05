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«Зальцбург» – «Пафос»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026

05 августа 2026 9:09
Зальцбург - Пафос
06 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига Европы, 3 раунд
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1.90
Победа «Зальцбурга» с форой (-1)
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Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между австрийским «Зальцбургом» и кипрским «Пафосом» пройдет 6 августа 2026 года в Зальцбурге на стадионе «Зальцбург Арена». Хозяева подходят к игре в феноменальной форме, забивая в 10 последних матчах и демонстрируя впечатляющую результативность – в среднем 3.60 гола за последние пять игр, тогда как гости после разгрома «Хайдука Сплит» (4:0) надеются преподнести сюрприз, но их статистика (1.20 забитых и пропущенных в среднем) уступает сопернику. Встреча одного из фаворитов турнира с амбициозным новичком обещает стать проверкой для обороны киприотов против одной из самых мощных атак в еврокубках. Сможет ли «Пафос» навязать борьбу австрийскому гранду на его поле, или «Зальцбург» продолжит свою разгромную серию и уверенно пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

«Зальцбург» находится в идеальной форме. Команда побеждает в трех последних матчах, забивает в 10 последних встречах и демонстрирует феноменальную результативность: в последних пяти играх австрийский клуб забил 18 голов (в среднем 3.60 за матч) и пропустил всего 3 (0.60). В стартовом туре чемпионата Австрии «Зальцбург» обыграл «Хартберг» (1:0), а в Кубке страны разгромил «Оберварт» (7:1), подтверждая свою атакующую мощь. В товарищеских матчах австрийцы также были результативны, разгромив «Энерги» (5:0) и «Харьков» (4:0). Домашняя «Зальцбург Арена» станет серьезным преимуществом, а опыт выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы делает хозяев абсолютными фаворитами. Даже с учетом отсутствия очных встреч с «Пафосом», разница в классе очевидна.

«Пафос» подходит к матчу после впечатляющей победы над «Хайдуком Сплит» (4:0) в предыдущем раунде Лиги Европы, что стало их лучшим результатом в еврокубках. Однако в последних пяти играх кипрский клуб забил 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустил столько же (1.20), что говорит о сбалансированной, но не самой выдающейся игре. В товарищеских матчах «Пафос» уступил «Словану Братислава» (2:3) и «Ягеллонии» (0:1), что указывает на сложности в играх с более классными соперниками. Гости имеют опыт еврокубков, но уровень сопротивления в австрийском чемпионате и еврокубках несопоставим с тем, что они демонстрировали ранее. Выездной матч против одного из сильнейших клубов Европы станет серьезным вызовом для киприотов.

Итоговый вывод: «Зальцбург» является безоговорочным фаворитом благодаря своей атакующей мощи, опыту и преимуществу домашнего поля. «Пафос» способен дать бой, но разница в классе слишком велика. Наиболее вероятным сценарием видится крупная победа хозяев с разницей минимум в два мяча, при этом гости имеют минимальные шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает колоссальную разницу в классе и форме: «Зальцбург» демонстрирует феноменальную результативность и надежную оборону, тогда как «Пафос» имеет скромные показатели и ограниченный опыт игры с топ-соперниками. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущим уровнем команд. Учитывая, что «Зальцбург» забивает в 10 последних матчах и пропускает менее одного гола в среднем, а «Пафос» имеет равные показатели забитых и пропущенных, хозяева имеют подавляющее преимущество.

Личные встречи
Побед - 1 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига Европы, 3 раунд
Зальцбург
1 : 0
06.08.2026
Пафос
Лига Европы, 3 раунд
Зальцбург
1 : 0
06.08.2026
Пафос

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
52
Кристиан Завешицки
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
47
Valentin Zabransky
ЦЗ
5
Сумайла Диабате
ОП
18
Николас Ферачниг
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
32
Abubakr Barry
ЦП
20
Эдмунд Байду
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
23
Дамир Редзич
ЦФ
30
Гауссу Диаките
ЦФ
Пафос
99
Радослав Майецки
ВР
5
Давид Гольдар
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
50
Алешандре Бриту
ОП
26
Иван Суньич
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
30
Влад Драгомир
АП
6
Гуга
АП
20
G. Teixeira
ЦФ
18
Леле
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Зальцбург
41
Nikola Sarcevic
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
13
Франс Кретциг
ЛЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
15
Bartosz Mazurek
ЦП
8
Сота Китано
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
43
Энрике Агилар
ЦФ
33
Aboubacar Camara
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
Пафос
82
Petros Petrou
ВР
61
Melinos Kais
ЦЗ
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
42
Georgios Michael
ЦП
88
Пепе
ЦП
13
Муми Нгамале
ЛВ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
47
Murad Mammadov
ЦФ
2-1-3-1-3
52
Завешицки
44
Бома
47
5
Диабате
18
Ферачниг
31
Шмид
32
20
Байду
30
Диаките
23
Редзич
11
Вертессен
3-2-1-2-2
99
Майецки
5
Гольдар
4
Луис
14
Иоанну
50
Бриту
26
Суньич
8
Кина
30
Драгомир
6
Гуга
18
Леле
20
5
Диабате
15
15
5
Диабате
23
Редзич
8
Китано
8
Китано
23
Редзич
30
Диаките
43
Агилар
43
Агилар
30
Диаките
20
Байду
9
Табакович
9
Табакович
20
Байду
11
Вертессен
19
Конате
19
Конате
11
Вертессен
8
Кина
12
Сема
12
Сема
8
Кина
30
Драгомир
88
Пепе
88
Пепе
30
Драгомир
50
Бриту
47
47
50
Бриту
Остались в запасе
Зальцбург
Пафос
41
Nikola Sarcevic
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
13
Франс Кретциг
ЛЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
14
Мауриц Кьергор
АП
33
Aboubacar Camara
ЦФ
82
Petros Petrou
ВР
61
Melinos Kais
ЦЗ
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
42
Georgios Michael
ЦП
13
Муми Нгамале
ЛВ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
41
Nikola Sarcevic
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
13
Франс Кретциг
ЛЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
14
Мауриц Кьергор
АП
33
Aboubacar Camara
ЦФ
Остались в запасе
82
Petros Petrou
ВР
61
Melinos Kais
ЦЗ
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
42
Georgios Michael
ЦП
13
Муми Нгамале
ЛВ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес

Прогноз на победителя

Учитывая феноменальную форму «Зальцбурга», его атакующую мощь и преимущество домашнего поля, а также скромные показатели «Пафоса», мы прогнозируем уверенную победу хозяев с разницей минимум в два мяча. Австрийский клуб забивает в среднем 3.60 гола за последние пять матчей и должен использовать слабые стороны обороны соперника. Гости способны оказать сопротивление, но их атакующий потенциал вряд ли позволит отличиться против столь организованной защиты. Рекомендуем ставку на победу «Зальцбурга» с форой (-1) с коэффициентом 1.90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Зальцбургом» и «Пафосом» состоится 6 августа 2026 года в Зальцбурге на стадионе «Зальцбург Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Зальцбург» – «Пафос»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026

1.90
Победа «Зальцбурга» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига Европы Пафос Зальцбург
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