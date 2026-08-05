Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между австрийским «Зальцбургом» и кипрским «Пафосом» пройдет 6 августа 2026 года в Зальцбурге на стадионе «Зальцбург Арена». Хозяева подходят к игре в феноменальной форме, забивая в 10 последних матчах и демонстрируя впечатляющую результативность – в среднем 3.60 гола за последние пять игр, тогда как гости после разгрома «Хайдука Сплит» (4:0) надеются преподнести сюрприз, но их статистика (1.20 забитых и пропущенных в среднем) уступает сопернику. Встреча одного из фаворитов турнира с амбициозным новичком обещает стать проверкой для обороны киприотов против одной из самых мощных атак в еврокубках. Сможет ли «Пафос» навязать борьбу австрийскому гранду на его поле, или «Зальцбург» продолжит свою разгромную серию и уверенно пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

«Зальцбург» находится в идеальной форме. Команда побеждает в трех последних матчах, забивает в 10 последних встречах и демонстрирует феноменальную результативность: в последних пяти играх австрийский клуб забил 18 голов (в среднем 3.60 за матч) и пропустил всего 3 (0.60). В стартовом туре чемпионата Австрии «Зальцбург» обыграл «Хартберг» (1:0), а в Кубке страны разгромил «Оберварт» (7:1), подтверждая свою атакующую мощь. В товарищеских матчах австрийцы также были результативны, разгромив «Энерги» (5:0) и «Харьков» (4:0). Домашняя «Зальцбург Арена» станет серьезным преимуществом, а опыт выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы делает хозяев абсолютными фаворитами. Даже с учетом отсутствия очных встреч с «Пафосом», разница в классе очевидна.

«Пафос» подходит к матчу после впечатляющей победы над «Хайдуком Сплит» (4:0) в предыдущем раунде Лиги Европы, что стало их лучшим результатом в еврокубках. Однако в последних пяти играх кипрский клуб забил 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустил столько же (1.20), что говорит о сбалансированной, но не самой выдающейся игре. В товарищеских матчах «Пафос» уступил «Словану Братислава» (2:3) и «Ягеллонии» (0:1), что указывает на сложности в играх с более классными соперниками. Гости имеют опыт еврокубков, но уровень сопротивления в австрийском чемпионате и еврокубках несопоставим с тем, что они демонстрировали ранее. Выездной матч против одного из сильнейших клубов Европы станет серьезным вызовом для киприотов.

Итоговый вывод: «Зальцбург» является безоговорочным фаворитом благодаря своей атакующей мощи, опыту и преимуществу домашнего поля. «Пафос» способен дать бой, но разница в классе слишком велика. Наиболее вероятным сценарием видится крупная победа хозяев с разницей минимум в два мяча, при этом гости имеют минимальные шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает колоссальную разницу в классе и форме: «Зальцбург» демонстрирует феноменальную результативность и надежную оборону, тогда как «Пафос» имеет скромные показатели и ограниченный опыт игры с топ-соперниками. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущим уровнем команд. Учитывая, что «Зальцбург» забивает в 10 последних матчах и пропускает менее одного гола в среднем, а «Пафос» имеет равные показатели забитых и пропущенных, хозяева имеют подавляющее преимущество.

Личные встречи Побед - 1 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 1 Забитых мячей 0 1 В среднем за матч 0 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига Европы, 3 раунд Зальцбург 1 : 0 Пафос Лига Европы, 3 раунд Зальцбург 1 : 0 Пафос

Прогноз на победителя

Учитывая феноменальную форму «Зальцбурга», его атакующую мощь и преимущество домашнего поля, а также скромные показатели «Пафоса», мы прогнозируем уверенную победу хозяев с разницей минимум в два мяча. Австрийский клуб забивает в среднем 3.60 гола за последние пять матчей и должен использовать слабые стороны обороны соперника. Гости способны оказать сопротивление, но их атакующий потенциал вряд ли позволит отличиться против столь организованной защиты. Рекомендуем ставку на победу «Зальцбурга» с форой (-1) с коэффициентом 1.90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Зальцбургом» и «Пафосом» состоится 6 августа 2026 года в Зальцбурге на стадионе «Зальцбург Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.