Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между венгерским «Ференцварошем» и польским «Гурником» пройдет 5 августа 2026 года в Будапеште на стадионе «Групама Арена». Хозяева подходят к игре в отличной форме, не проигрывая в 11 из 13 последних матчей и забивая в 11 из 13, а также имеют успешный опыт выступлений в Лиге Европы, где не проигрывают в четырех последних матчах и забивают в каждом из них. Гости, напротив, вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Фенербахче», и переключились на еврокубковый турнир уровнем ниже, где намерены реабилитироваться. Сможет ли «Ференцварош» использовать фактор домашнего поля и свою еврокубковую стабильность, чтобы одержать победу, или «Гурник» преподнесет сюрприз и добьется положительного результата на выезде?

Кто победит в матче

«Ференцварош» подходит к этому матчу с высоким боевым настроем и преимуществом домашнего поля. Команда не проигрывает в 11 из 13 последних матчей и забивает в 11 из 13, что говорит о стабильной результативности. В последних пяти играх венгерский клуб забил 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустил 7 (1.40), демонстрируя атакующий стиль. В Лиге Европы «Ференцварош» показывает впечатляющую стабильность: он не проигрывает в четырех последних матчах турнира и забивает в каждом из них. В предыдущем раунде венгры прошли «Твенте» (2:1 на выезде, 2:2 дома), что подтверждает их способность добиваться результата против серьезных соперников. Домашняя «Групама Арена» станет серьезным преимуществом, особенно учитывая, что «Гурник» только что вылетел из Лиги чемпионов и переключился на Лигу Европы.

«Гурник» подходит к матчу после вылета из Лиги чемпионов, где поляки уступили «Фенербахче» (0:1 на выезде, 1:1 дома) и не смогли пройти в следующий раунд. В последних пяти играх польский клуб забил 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустил столько же (1.20), что говорит о сбалансированной, но не самой результативной игре. Важно, что «Гурник» пропускает в четырех последних матчах, что указывает на проблемы в обороне. Однако в чемпионате Польши команда стартовала с победы над «Шленском» (2:1), что позволяет надеяться на улучшение формы. В очных встречах с «Ференцварошем» у поляков нет статистики, поэтому им придется адаптироваться к незнакомому сопернику в гостях.

Итоговый вывод: «Ференцварош» выглядит фаворитом благодаря домашней форме, стабильной результативности и удачным выступлениям в Лиге Европы. «Гурник» имеет проблемы в обороне и вылетел из более престижного турнира, что может сказаться на психологическом состоянии. Наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев, при этом обе команды имеют шансы отличиться, учитывая атакующий потенциал гостей и пропускающую оборону венгров.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Ференцварош» находится в более стабильной форме, особенно в еврокубках, тогда как «Гурник» только что вылетел из Лиги чемпионов и испытывает проблемы в обороне. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и преимуществом домашнего поля. Учитывая, что «Ференцварош» не проигрывает в 11 из 13 последних матчей и забивает в 11 из 13, а «Гурник» пропускает в четырех последних встречах, это дает хозяевам явное преимущество перед этим противостоянием.





Прогноз на победителя

Учитывая преимущество домашнего поля «Ференцвароша», его стабильную результативность и успешный опыт в Лиге Европы, а также проблемы «Гурника» в обороне, мы прогнозируем победу хозяев в первом матче. Венгерский клуб забивает в среднем 1.80 гола за последние пять матчей и должен использовать слабые места обороны соперника. Гости способны отличиться, но их защита вряд ли выдержит давление атакующей линии хозяев. Рекомендуем ставку на победу «Ференцвароша» с коэффициентом 1.75. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Гурником» состоится 5 августа 2026 года в Будапеште на стадионе «Групама Арена» и начнется в 21:15 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.