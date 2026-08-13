Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Пафос» против «Зальцбурга», 3 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пафос» – «Зальцбург»