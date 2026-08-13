Составы команд
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Пафос
4-3-3
99
Петру
14
Иоанну
3
Гольдар
4
Луис
50
Бриту
30
Драгомир
88
Пепе
6
Гуга Родригеш
7
Бруно Соуза
11
Жажа
8
Кина
4-5-1
52
Завешицки
15
Ферачниг
44
Бома
47
Цабрански
31
Шмид
20
Байду
23
Реджич
5
Диабате
32
Барри
30
Диаките
11
Вертессен
Остались в запасе
Пафос
Зальцбург
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Альберт Селадес
Статистика матча Пафос - Зальцбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Пафос» против «Зальцбурга», 3 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пафос» – «Зальцбург»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»