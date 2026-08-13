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  • «Пафос» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026

«Пафос» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026

13 августа, 18:42
Пафос
13.08.2026, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
3 : 3
Завершен
Зальцбург
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Пафос
99
Петрос Петру
ВР
14
Николас Иоанну
ЛЗ
3
Давид Гольдар
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
50
Алешандре Бриту
ПЗ
30
Влад Драгомир
ЦП
88
Пепе
ЦП
6
Гуга Родригеш Гуга Родригеш
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦФ
11
Жажа
ЦФ
7
Бруно Соуза Бруно Соуза
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Зальцбург
52
Кристиан Завешицки
ВР
31
Доминик Шмид
ЛЗ
44
Кевен Бома
ЦЗ
47
Валентин Цабрански
ЦЗ
15
Николас Ферачниг
ПЗ
20
Эдмунд Байду
ЦП
30
Гауссу Диаките
ЦП
23
Дамир Реджич
ЦП
5
Сумаила Диабате
ЦП
32
Абубакр Барри
ЦП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
4-3-3
99
Петру
14
Иоанну
3
Гольдар
4
Луис
50
Бриту
30
Драгомир
88
Пепе
6
Гуга Родригеш
7
Бруно Соуза
11
Жажа
8
Кина
4-5-1
52
Завешицки
15
Ферачниг
44
Бома
47
Цабрански
31
Шмид
20
Байду
23
Реджич
5
Диабате
32
Барри
30
Диаките
11
Вертессен
Остались в запасе
Пафос
Зальцбург
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Альберт Селадес
Статистика матча Пафос - Зальцбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Пафос» против «Зальцбурга», 3 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пафос» – «Зальцбург»

«Пафос» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Зальцбург Пафос
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