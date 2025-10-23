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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
ФКСБ - Болонья
ФКСБ - Болонья: обзор матча 23 октября 2025
ФКСБ
23.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
1 : 2
Завершен
Болонья
54'
Д. Бирлигеа
9'
Й. Одгор
12'
Т. Даллинга
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - Болонья
Завершен
Желтая карточка
Ристо Радунович
90'
+1
Желтая карточка
Александру Пантя
87'
Замена
Деннис Политик
️️️️➡️️
Дариус Олару
86'
85'
Замена
Федерико Бернардески
️️️️➡️️
Риккардо Орсолини
77'
Замена
Льюис Фергюсон
️️️️➡️️
Никола Моро
76'
Желтая карточка
Лукаш Скорупски
69'
Желтая карточка
Николо Камбьяги
67'
Замена
Эмиль Хольм
️️️️➡️️
Надир Цортеа
Замена
Октавиан Попеску
️️️️➡️️
Мамаду Тиам
64'
ГОЛ! 1:2!
Даниэл Бирлигеа
54'
Замена
Даниэл Бирлигеа
️️️️➡️️
Юри Чизотти
46'
Замена
Флорин Тэнасе
️️️️➡️️
Адриан Шут
46'
46'
Замена
Николо Камбьяги
️️️️➡️️
Джон Роу
46'
Замена
Мартин Витик
️️️️➡️️
Торбьорн Хеггем
40'
Желтая карточка
Йенс Одгор
Желтая карточка
Давид Микулеску
28'
26'
Желтая карточка
Джон Роу
16'
Желтая карточка
Торбьорн Хеггем
12'
ГОЛ! 0:2!
Тейс Даллинга
9'
ГОЛ! 0:1!
Йенс Одгор
Пас отдал
Тейс Даллинга
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
16
Михай Ликсандру
ОП
42
Баба Альхассан
ОП
8
Адриан Шут
ОП
31
Юри Чизотти
ЦП
27
Дариус Олару
(К)
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
(К)
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
ФКСБ
34
Михай Удря
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
4
Даниэль Граовац
ЦЗ
10
Флорин Тэнасе
АП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
37
Октавиан Попеску
ЛВ
20
Деннис Политик
ЛФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
3-3-2-1-1
32
Тарновану
30
Нгезана
33
Радунович
28
Пантя
16
Ликсандру
42
Альхассан
8
Шут
31
Чизотти
27
Олару
11
Микулеску
93
Тиам
3-2-2-3
1
Скорупски
17
Хеггем
3
Лукуми
22
Ликояннис
8
Фройлер
6
Моро
20
Цортеа
11
Роу
24
Даллинга
7
Орсолини
21
Одгор
8
Шут
10
Тэнасе
10
Тэнасе
8
Шут
31
Чизотти
9
Бирлигеа
9
Бирлигеа
31
Чизотти
93
Тиам
37
Попеску
37
Попеску
93
Тиам
27
Олару
20
Политик
20
Политик
27
Олару
17
Хеггем
41
Витик
41
Витик
17
Хеггем
20
Цортеа
2
Хольм
2
Хольм
20
Цортеа
6
Моро
19
Фергюсон
19
Фергюсон
6
Моро
11
Роу
28
Камбьяги
28
Камбьяги
11
Роу
7
Орсолини
10
Бернардески
10
Бернардески
7
Орсолини
Остались в запасе
ФКСБ
Болонья
34
Михай Удря
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
4
Даниэль Граовац
ЦЗ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
25
Массимо Пессина
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
34
Михай Удря
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
4
Даниэль Граовац
ЦЗ
7
Денис Алибек
ЦФ
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча ФКСБ - Болонья
4
5
Всего ударов по воротам
9
21
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
4
10
Нарушения
18
20
Офсайды
1
1
Количество передач
358
407
Сейвы
6
5
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
0.58
1.67
Информация о матче
Главный судья:
Андрис Трейманис
(Кулдига)
Стадион:
Национальный
Посещаемость:
27643
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