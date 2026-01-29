Введите ваш ник на сайте
ФКСБ – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 2.50

29 января 2026 7:42
ФКСБ - Фенербахче
29 янв. 2026, четверг 23:00 | Лига Европы, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.50
Х1
Сделать ставку

29 января в 8-м туре общего этапа Лиги Европы сыграют ФКСБ и «Фенербахче». Игра в Бухаресте начнется в 23:00 (мск).

ФКСБ

Команда Илиаса Хараламбуса с 6 очками занимает 29-е место в Лиге Европы. ФКСБ добыл 2 победы и потерпел 5 поражений, разница мячей – 8:15.

Последние результаты:

  • 25.01.26 ФКСБ – ЧФР – 1:4;
  • 22.01.26 «Динамо» Загреб – ФКСБ – 4:1;
  • 16.01.26 «Арджеш» – ФКСБ – 1:0.

«Фенербахче»

«Фенербахче» набрал 11 очков и занимает 18-е место. Подопечные Доменико Тедеско добыли 3 победы, 2 ничьи и потерпели 2 поражения, разница мячей – 9:6.

Предыдущие результаты:

  • 25.01.26 «Фенербахче» – «Гезтепе» – 1:1;
  • 22.01.26 «Фенербахче» – «Астон Вилла» – 0:1;
  • 18.01.26 «Аланьяспор» – «Фенербахче» – 2:3.

Очные встречи

  • 05.11.09 «Фенербахче» – ФКСБ – 3:1;
  • 22.10.09 ФКСБ – «Фенербахче» – 0:1;

Прогноз на матч ФКСБ – «Фенербахче»

Даже в случае победы у ФКСБ мало шансов попасть в топ-24 Лиги Европы. «Фенербахче» выполнил эту задачу, а вот шансы на попадание в топ-8 у турков лишь теоретические. Тем не менее, мотивация хозяев повышает их шансы на благоприятный результат, в который не верят букмекеры. Но на победу румыны едва ли замахнутся.

  • Прогноз – 1Х с кф. 2.50.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 9.00.

2.50
Х1
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига Европы Фенербахче ФКСБ
