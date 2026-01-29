29 января в 8-м туре общего этапа Лиги Европы сыграют ФКСБ и «Фенербахче». Игра в Бухаресте начнется в 23:00 (мск).

ФКСБ

Команда Илиаса Хараламбуса с 6 очками занимает 29-е место в Лиге Европы. ФКСБ добыл 2 победы и потерпел 5 поражений, разница мячей – 8:15.

Последние результаты:

25.01.26 ФКСБ – ЧФР – 1:4;

22.01.26 «Динамо» Загреб – ФКСБ – 4:1;

16.01.26 «Арджеш» – ФКСБ – 1:0.

«Фенербахче»

«Фенербахче» набрал 11 очков и занимает 18-е место. Подопечные Доменико Тедеско добыли 3 победы, 2 ничьи и потерпели 2 поражения, разница мячей – 9:6.

Предыдущие результаты:

25.01.26 «Фенербахче» – «Гезтепе» – 1:1;

22.01.26 «Фенербахче» – «Астон Вилла» – 0:1;

18.01.26 «Аланьяспор» – «Фенербахче» – 2:3.

Очные встречи

05.11.09 «Фенербахче» – ФКСБ – 3:1;

22.10.09 ФКСБ – «Фенербахче» – 0:1;

Прогноз на матч ФКСБ – «Фенербахче»

Даже в случае победы у ФКСБ мало шансов попасть в топ-24 Лиги Европы. «Фенербахче» выполнил эту задачу, а вот шансы на попадание в топ-8 у турков лишь теоретические. Тем не менее, мотивация хозяев повышает их шансы на благоприятный результат, в который не верят букмекеры. Но на победу румыны едва ли замахнутся.