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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Чиксереда Меркуря Чук - ФКСБ
Чиксереда Меркуря Чук - ФКСБ: обзор матча 01 мая 2026
Чиксереда Меркуря Чук
01.05.2026, пятница, 20:30
Румыния. Лига I, 7 тур
1 : 0
Завершен
ФКСБ
87'
A. Csuros
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чиксереда Меркуря Чук - ФКСБ
Завершен
90'
+2
Желтая карточка
Мамаду Тиам
Желтая карточка
Zoltán-Efraim Bödő
90'
Замена
Erwin Bloj
️️️️➡️️
Лоранд Пашка
90'
Замена
Darius Bota
️️️️➡️️
Zoltán-Efraim Bödő
90'
90'
+4'
Травма
Лоранд Пашка
89'
ГОЛ! 1:0!
Attila Csuros
Пас отдал
Szabolcs Szalay
87'
86'
Замена
Alexandru Stoian
️️️️➡️️
Давид Микулеску
Замена
Jozef Dolný
️️️️➡️️
M. Eppel
81'
Замена
Szabolcs Dusinszki
️️️️➡️️
Bence Végh
80'
71'
Замена
Михай Ликсандру
️️️️➡️️
Жоау Паулу
71'
Замена
Мамаду Тиам
️️️️➡️️
Юри Чизотти
Желтая карточка
Szabolcs Szalay
66'
Замена
Szabolcs Szalay
️️️️➡️️
Wilhelm Loeper
65'
45'
+1'
Желтая карточка
Attila Csuros
41'
37'
Желтая карточка
Ристо Радунович
Желтая карточка
Anderson Santos
37'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чиксереда Меркуря Чук
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
3
Raul Palmeș
ЦЗ
29
Răzvan Trif
ЦЗ
8
Szilard Veres
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
20
Zoltán-Efraim Bödő
ЦП
13
Attila Csuros
(К)
ЦП
94
Eduard Pap
ЦФ
11
Anderson Santos
ЦФ
27
M. Eppel
ЦФ
7
Wilhelm Loeper
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ильеш
ФКСБ
13
Matei Popa
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
31
Юри Чизотти
ЦП
27
Дариус Олару
(К)
ЦП
18
Жоау Паулу
ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
10
Флорин Тэнасе
АП
37
Октавиан Попеску
ЛВ
11
Давид Микулеску
ПВ
Главный тренер
Николае Дикэ
Чиксереда Меркуря Чук
1
Zsombor Deaky
ВР
33
Máté Simon
ВР
24
János Hegedűs
ЦЗ
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
19
Mátyás Tajti
ЦП
17
Erwin Bloj
ЦП
55
Darius Bota
ЦП
54
D. Brugger
ЦП
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
99
Zoárd Nagy
ЦФ
9
Jozef Dolný
ЦФ
22
Gustavinho
ЦФ
ФКСБ
38
Лукаш Зима
ВР
32
Стефан Тарновану
ВР
3
André Duarte
ЦЗ
4
Даниэль Граовац
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
16
Михай Ликсандру
ОП
42
Баба Альхассан
ОП
22
Михай Тома
ЛВ
98
Дэвид Попа
ПВ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
90
Alexandru Stoian
ЦФ
3-4-4
6
Пашка
29
3
8
20
13
97
94
7
27
11
3-4-3
13
5
Дава
33
Радунович
17
Попеску
27
Олару
18
Паулу
2
Крецу
31
Чизотти
11
Микулеску
10
Тэнасе
37
Попеску
97
18
18
97
6
Пашка
17
17
6
Пашка
20
55
55
20
7
79
79
7
27
9
9
27
18
Паулу
16
Ликсандру
16
Ликсандру
18
Паулу
31
Чизотти
93
Тиам
93
Тиам
31
Чизотти
11
Микулеску
90
90
11
Микулеску
Остались в запасе
Чиксереда Меркуря Чук
ФКСБ
1
Zsombor Deaky
ВР
33
Máté Simon
ВР
24
János Hegedűs
ЦЗ
19
Mátyás Tajti
ЦП
54
D. Brugger
ЦП
99
Zoárd Nagy
ЦФ
22
Gustavinho
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ильеш
38
Лукаш Зима
ВР
32
Стефан Тарновану
ВР
3
André Duarte
ЦЗ
4
Даниэль Граовац
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
42
Баба Альхассан
ОП
22
Михай Тома
ЛВ
98
Дэвид Попа
ПВ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
1
Zsombor Deaky
ВР
33
Máté Simon
ВР
24
János Hegedűs
ЦЗ
19
Mátyás Tajti
ЦП
54
D. Brugger
ЦП
99
Zoárd Nagy
ЦФ
22
Gustavinho
ЦФ
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
32
Стефан Тарновану
ВР
3
André Duarte
ЦЗ
4
Даниэль Граовац
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
42
Баба Альхассан
ОП
22
Михай Тома
ЛВ
98
Дэвид Попа
ПВ
Главный тренер
Роберт Ильеш
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Чиксереда Меркуря Чук - ФКСБ
4
2
Всего ударов по воротам
12
21
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
14
Нарушения
15
8
Офсайды
1
0
Количество передач
186
514
Сейвы
3
2
Точность передач %
59
82
Удары мимо ворот
3
12
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
4
10
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.21
Информация о матче
Главный судья:
Rares George Vidican, Romania
Стадион:
Stadionul Municipal, Miercurea Ciuc
Посещаемость:
1713
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2 : 0
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