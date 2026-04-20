Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Фарул - ФКСБ
Фарул - ФКСБ: обзор матча 20 апреля 2026
Фарул
20.04.2026, понедельник, 20:30
Румыния. Лига I, 5 тур
2 : 3
Завершен
ФКСБ
43'
Э. Радаславеску
72'
Д. Алибек
56'
Ж. Паулу
62'
Ю. Чизотти
64'
Ф. Тэнасе
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фарул - ФКСБ
Завершен
90'
+5'
Желтая карточка
Gustavo Marins
88'
Замена
Alexandru Goncear
️️️️➡️️
Dan Sirbu
81'
Замена
Габриэл Янку
️️️️➡️️
Эдуард Радаславеску
81'
78'
Замена
Сиябонга Нгезана
️️️️➡️️
Дариус Олару
77'
Замена
Ристо Радунович
️️️️➡️️
Юри Чизотти
77'
Замена
Михай Ликсандру
️️️️➡️️
Влад Кирикеш
76'
Травма
Влад Кирикеш
ГОЛ! 2:3!
Денис Алибек
Пас отдал
R. Tanasa
72'
Желтая карточка
Victor Dican
71'
Замена
Alexandru-Stefan Dutu
️️️️➡️️
I. Vina
71'
Замена
R. Tanasa
️️️️➡️️
David Maftei
71'
Желтая карточка
Денис Алибек
69'
69'
Замена
Михай Тома
️️️️➡️️
Alexandru Stoian
64'
ГОЛ! 1:3!
Флорин Тэнасе
Пас отдал
Валентин Крецу
62'
ГОЛ! 1:2!
Юри Чизотти
Пас отдал
Октавиан Попеску
Замена
Luca Banu
️️️️➡️️
Diogo Ramalho
56'
56'
ГОЛ! 1:1!
Жоау Паулу
45'
+3'
ГОЛ! 1:0!
Эдуард Радаславеску
43'
Желтая карточка
Diogo Ramalho
28'
22'
Замена
Октавиан Попеску
️️️️➡️️
Давид Микулеску
21'
Травма
Давид Микулеску
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
12
Rafael Munteanu
ВР
98
David Maftei
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
6
Victor Dican
ЦП
77
Diogo Ramalho
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
31
Alexandru Ișfan
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
7
Денис Алибек
(К)
ЦФ
Главный тренер
Флавиус Стойкан
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
18
Жоау Паулу
ЦП
27
Дариус Олару
(К)
ЦП
31
Юри Чизотти
ЦП
10
Флорин Тэнасе
АП
11
Давид Микулеску
ПВ
90
Alexandru Stoian
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Alexandru-Stefan Dutu
ЦЗ
93
Стиви Фуртадо
ПЗ
18
Luca Banu
ЦП
71
R. Tanasa
ЦП
29
Alexandru Goncear
ЦП
99
Răzvan Marincean
ЦП
9
Якуб Войтуш
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
25
Йован Маркович
ЦФ
16
Nicolas Constantinescu
ЦФ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
ФКСБ
38
Лукаш Зима
ВР
13
Matei Popa
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
3
André Duarte
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
16
Михай Ликсандру
ОП
42
Баба Альхассан
ОП
37
Октавиан Попеску
ЛВ
22
Михай Тома
ЛВ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
3-4-3
12
98
4
22
6
20
Радаславеску
31
77
7
Алибек
8
11
Ганя
3-4-2-1
32
Тарновану
5
Дава
17
Попеску
21
Кирикеш
18
Паулу
27
Олару
31
Чизотти
2
Крецу
11
Микулеску
10
Тэнасе
90
8
5
5
8
77
18
18
77
98
71
71
98
22
29
29
22
20
Радаславеску
10
Янку
10
Янку
20
Радаславеску
31
Чизотти
33
Радунович
33
Радунович
31
Чизотти
27
Олару
30
Нгезана
30
Нгезана
27
Олару
21
Кирикеш
16
Ликсандру
16
Ликсандру
21
Кирикеш
11
Микулеску
37
Попеску
37
Попеску
11
Микулеску
90
22
Тома
22
Тома
90
Остались в запасе
Фарул
ФКСБ
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
93
Стиви Фуртадо
ПЗ
99
Răzvan Marincean
ЦП
9
Якуб Войтуш
ЦФ
25
Йован Маркович
ЦФ
16
Nicolas Constantinescu
ЦФ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
Главный тренер
Флавиус Стойкан
38
Лукаш Зима
ВР
13
Matei Popa
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
3
André Duarte
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
42
Баба Альхассан
ОП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
93
Стиви Фуртадо
ПЗ
99
Răzvan Marincean
ЦП
9
Якуб Войтуш
ЦФ
25
Йован Маркович
ЦФ
16
Nicolas Constantinescu
ЦФ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
13
Matei Popa
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
3
André Duarte
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
42
Баба Альхассан
ОП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Флавиус Стойкан
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Фарул - ФКСБ
4
Всего ударов по воротам
6
22
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
7
Офсайды
2
1
Количество передач
347
507
Сейвы
3
0
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
1
13
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
1
10
Удары из-за пределов штрафной
5
12
xG (ожидаемые голы)
0.63
2.41
Информация о матче
Главный судья:
Viorel Nicusor Flueran, Romania
Стадион:
Stadionul Central-Academia Gheorghe Hagi, Ovidiu
Посещаемость:
4128
Новости команд
Все
Фарул
ФКСБ
ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
ФКСБ – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 2.50
29 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
«Динамо» Загреб – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Динамо Загреб» – ФКСБ: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.9
21 января
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
ФКСБ – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
ФКСБ – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 2.50
29 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
«Динамо» Загреб – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Динамо Загреб» – ФКСБ: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.9
21 января
Больше новостей
Последние матчи
Все
Фарул
ФКСБ
Румыния. Лига I, Финал за место в ЛК
Динамо
1 : 2
29.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 1/2 финала
ФКСБ
4 : 3
24.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, Финал
3 : 3
23.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, Финал
3 : 3
23.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
3 : 2
09.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 7 тур
Фарул
1 : 1
02.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 6 тур
УТА Арад
0 : 0
26.04.2026
Фарул
Румыния. Лига I, Финал за место в ЛК
Динамо
1 : 2
29.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 1/2 финала
ФКСБ
4 : 3
24.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
ФКСБ
0 : 0
11.05.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 7 тур
Чиксереда Меркуря Чук
1 : 0
01.05.2026
ФКСБ
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: