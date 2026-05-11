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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ФКСБ - Униря Слобозия
ФКСБ - Униря Слобозия: обзор матча 11 мая 2026
ФКСБ
11.05.2026, понедельник, 21:00
Румыния. Лига I, 8 тур
0 : 0
Завершен
Униря Слобозия
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - Униря Слобозия
Завершен
90'
Желтая карточка
Florinel Ibrian
Желтая карточка
Ристо Радунович
90'
90'
+4'
85'
Желтая карточка
Daniel Marius Serbanica
84'
Желтая карточка
Robert Popa
79'
Замена
Andrei Dorobantu
️️️️➡️️
Patrick Dulcea
79'
Замена
V. Pop
️️️️➡️️
Теодор Лунгу
66'
Замена
Николаэ Кырнац
️️️️➡️️
Cristian Ponde
Желтая карточка
Баба Альхассан
65'
59'
Замена
Andrei Dragu
️️️️➡️️
D. Yanakov
Замена
André Duarte
️️️️➡️️
Михай Попеску
46'
Замена
Баба Альхассан
️️️️➡️️
Октавиан Попеску
46'
Замена
Alexandru Stoian
️️️️➡️️
Юри Чизотти
45'
+5
Замена
Стефан Тарновану
️️️️➡️️
Matei Popa
45'
+4
45'
+4'
44'
Гол отменен
Alexandru Albu
Травма
Matei Popa
44'
23'
Желтая карточка
Теодор Лунгу
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
13
Matei Popa
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
27
Дариус Олару
(К)
ЦП
31
Юри Чизотти
ЦП
18
Жоау Паулу
ЦП
10
Флорин Тэнасе
АП
37
Октавиан Попеску
ЛВ
11
Давид Микулеску
ПВ
Главный тренер
Николае Дикэ
Униря Слобозия
1
Robert Popa
ВР
29
Daniel Marius Serbanica
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
21
Florinel Ibrian
(К)
ЦЗ
98
Эстебан Ороско
ПЗ
6
Marius Antoche
ЦП
30
Теодор Лунгу
ЦП
18
Patrick Dulcea
ЦФ
9
Said Ahmed Said
ЦФ
20
Cristian Ponde
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
3
André Duarte
ЦЗ
4
Даниэль Граовац
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
42
Баба Альхассан
ОП
16
Михай Ликсандру
ОП
22
Михай Тома
ЛВ
98
Дэвид Попа
ПВ
90
Alexandru Stoian
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Униря Слобозия
12
Denis Rusu
ВР
11
Andrei Dragu
ЦЗ
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
5
Raul Iancu
ЦЗ
14
Николаэ Кырнац
ЦП
8
Ionut Coada
ЦП
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
24
V. Pop
ЦП
2
Andrei Dorobantu
ЦП
3
Oleksandr Safronov
ЦФ
19
Guy Dahan
ЦФ
3-4-3
13
5
Дава
17
Попеску
33
Радунович
2
Крецу
31
Чизотти
18
Паулу
27
Олару
37
Попеску
10
Тэнасе
11
Микулеску
4-2-4
1
98
Ороско
25
21
29
6
30
Лунгу
77
20
9
18
13
32
Тарновану
32
Тарновану
13
17
Попеску
3
3
17
Попеску
37
Попеску
42
Альхассан
42
Альхассан
37
Попеску
31
Чизотти
90
90
31
Чизотти
77
11
11
77
20
14
Кырнац
14
Кырнац
20
30
Лунгу
24
24
30
Лунгу
18
2
2
18
Остались в запасе
ФКСБ
Униря Слобозия
38
Лукаш Зима
ВР
4
Даниэль Граовац
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
16
Михай Ликсандру
ОП
22
Михай Тома
ЛВ
98
Дэвид Попа
ПВ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
12
Denis Rusu
ВР
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
5
Raul Iancu
ЦЗ
8
Ionut Coada
ЦП
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
3
Oleksandr Safronov
ЦФ
19
Guy Dahan
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
4
Даниэль Граовац
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
16
Михай Ликсандру
ОП
22
Михай Тома
ЛВ
98
Дэвид Попа
ПВ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Остались в запасе
12
Denis Rusu
ВР
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
5
Raul Iancu
ЦЗ
8
Ionut Coada
ЦП
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
3
Oleksandr Safronov
ЦФ
19
Guy Dahan
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Статистика матча ФКСБ - Униря Слобозия
2
4
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
ВАР
0
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
8
10
Офсайды
2
1
Количество передач
551
230
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
66
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.14
0.16
Информация о матче
Главный судья:
George Catalin Roman, Romania
Стадион:
Национальный
Посещаемость:
4503
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