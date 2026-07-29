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«Ауда» – ФКСБ: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

29 июля 2026 9:00
Ауда - ФКСБ
30 июл. 2026, четверг 19:00 | Лига конференций, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
4.10
Ничья
Сделать ставку

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между латвийской «Аудой» и румынским «ФКСБ» пройдет 30 июля 2026 года в Риге на стадионе «Сконто». Хозяева одержали сенсационную победу в первом матче со счетом 3:2 на выезде и теперь имеют комфортное преимущество перед домашней игрой. «Ауда» подходит к ответной встрече в отличной форме – три победы подряд, стабильная результативность (забивают в четырех последних матчах) и надежная оборона (1.00 пропущенный в среднем за пять игр). Гости, напротив, уступили в первой встрече и теперь вынуждены отыгрываться, несмотря на свой атакующий потенциал. Сможет ли «ФКСБ» использовать класс и опыт, чтобы отыграть минимальное преимущество хозяев, или «Ауда» продолжит свою победную серию и сотворит еще одну сенсацию, пройдя в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным и результативным?

Кто победит в матче

«Ауда» подходит к ответной игре с психологическим преимуществом после победы в первом матче и с комфортным заделом в один мяч. Команда побеждает в трех последних матчах, забивает в четырех последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает 1.20 гола, пропуская 1.00, что говорит о сбалансированной игре. Домашняя поддержка на «Сконто» должна помочь хозяевам сохранить концентрацию, даже если тренерский штаб решит играть более осторожно. «Ауда» не проигрывает в последних матчах, а их оборона выглядит достаточно надежно, чтобы сдержать атаки соперника. В первом матче латвийский клуб сумел забить трижды на выезде, что является серьезным достижением. Им достаточно сыграть вничью 1:1 или 0:0 (но при 0:0 они пройдут благодаря победе 3:2), чтобы пройти дальше, что позволяет им действовать более раскованно и не рисковать в атаке, хотя их атака также способна создать моменты на контратаках.

«ФКСБ» подходит к ответной игре с необходимостью отыгрываться и демонстрирует хороший атакующий потенциал: в последних пяти матчах команда забила восемь голов (в среднем 1.60 за игру) и забивает в трех последних матчах. Однако оборона румынского клуба оставляет желать лучшего – они пропускают в среднем 1.60 гола за последние пять игр, что является слабым местом. В первом матче «ФКСБ» забил дважды, но уступил 2:3, и теперь им нужно побеждать с разницей как минимум в два мяча или со счетом 2:1 и более, чтобы пройти дальше. Гостям придется рисковать с первых минут, что откроет зоны для контратак хозяев. Опыт «ФКСБ» в еврокубках выше, но их защита не выглядит надежной, а соперник умеет забивать и играть на результат.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Ауда» имеет преимущество благодаря победе в первом матче и домашней поддержке, однако «ФКСБ» способен забить и навязать борьбу. Матч, скорее всего, будет результативным, и обе команды наверняка отличится. Победа «Ауды» или ничья с голами обеих сторон выглядит наиболее вероятным исходом, и латвийский клуб должен пройти в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Ауда» обыграла «ФКСБ» со счетом 3:2, что дает латвийской команде психологическое преимущество. Текущая форма «Ауды» (три победы подряд, 1.00 пропущенных) и нестабильность обороны «ФКСБ» (1.60 пропущенных) указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество и пройти в следующий раунд. «ФКСБ» забивает регулярно, но их защита не справляется с давлением.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
7
Забитых мячей
3
3.5
В среднем за матч
1.5
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 2 раунд
Ауда
4 : 1
30.07.2026
ФКСБ
Лига конференций, 2 раунд
Ауда
4 : 1
30.07.2026
ФКСБ
Лига конференций, 2 раунд
ФКСБ
2 : 3
23.07.2026
Ауда

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ауда
98
N. Purins
ВР
2
Tin Hrvoj
ЦЗ
4
Moussa Ouedraogo
ЦЗ
71
O. Rubenis
ЦЗ
17
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
18
A. Arroyo
ЦП
8
E. Bongemba
ЦП
20
Y. Traore
ЦП
10
Wally Fofana
ЦП
25
Barthelemy Diedhiou
ЦП
47
Kader Kone
ЦФ
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
3
André Duarte
ЦЗ
4
Ricardo Pădurariu
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
31
Юри Чизотти
ЦП
10
Флорин Тэнасе
АП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
7
Октавиан Попеску
ЛВ
28
A. Boutoutaou
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Ауда
1
Raivo Sturins
ВР
12
Niks Daniels Aleksandrovs
ВР
80
Sebastian Aranda
ЦЗ
6
R. Kragliks
ЦЗ
46
J. Gerold
ЦП
77
Jevgenijs Minins
ЦП
14
H. Ibrahim
ЦП
26
H. Lusweki
ЦФ
7
A. Appiah
ЦФ
23
M. Fofana
ЦФ
ФКСБ
13
Matei Popa
ВР
34
Михай Удря
ВР
97
R. Labonne
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
18
Жоау Паулу
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
77
L. Stancu
ЦП
22
Михай Тома
ЛВ
98
Дэвид Попа
ПВ
20
Деннис Политик
ЛФ
90
Alexandru Stoian
ЦФ
3-5-1-1
98
2
4
71
17
Дашкевичс
20
10
25
8
18
47
4-2-3-1
32
Тарновану
3
4
33
Радунович
5
Дава
2
Крецу
31
Чизотти
9
Бирлигеа
10
Тэнасе
7
Попеску
28
71
80
80
71
25
6
6
25
17
Дашкевичс
7
7
17
Дашкевичс
8
23
23
8
33
Радунович
18
Паулу
18
Паулу
33
Радунович
10
Тэнасе
8
Гнаоре
8
Гнаоре
10
Тэнасе
28
22
Тома
22
Тома
28
2
Крецу
90
90
2
Крецу
Остались в запасе
Ауда
ФКСБ
1
Raivo Sturins
ВР
12
Niks Daniels Aleksandrovs
ВР
46
J. Gerold
ЦП
77
Jevgenijs Minins
ЦП
14
H. Ibrahim
ЦП
26
H. Lusweki
ЦФ
13
Matei Popa
ВР
34
Михай Удря
ВР
97
R. Labonne
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
77
L. Stancu
ЦП
98
Дэвид Попа
ПВ
20
Деннис Политик
ЛФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
1
Raivo Sturins
ВР
12
Niks Daniels Aleksandrovs
ВР
46
J. Gerold
ЦП
77
Jevgenijs Minins
ЦП
14
H. Ibrahim
ЦП
26
H. Lusweki
ЦФ
Остались в запасе
13
Matei Popa
ВР
34
Михай Удря
ВР
97
R. Labonne
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
77
L. Stancu
ЦП
98
Дэвид Попа
ПВ
20
Деннис Политик
ЛФ
Главный тренер
Николае Дикэ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Ауда» как минимум не проиграет «ФКСБ» в ответном матче, сохранив преимущество, добытое в первой встрече. Латвийский клуб продемонстрировал умение забивать и обороняться против более именитого соперника, тогда как румынам придется раскрываться, что может привести к голам в их ворота. Наиболее вероятным сценарием видится ничья с голами обеих команд, которая устроит хозяев для прохода в следующий раунд. Ставка на ничью за 4.00 выглядит привлекательной – гости будут атаковать, но оборона «Ауды» редко пропускает больше одного мяча. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Аудой» и «ФКСБ» состоится 30 июля 2026 года в Риге на стадионе «Сконто» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Ауда» – ФКСБ: смотреть онлайн

4.10
Ничья
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций ФКСБ Ауда
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