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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Униря Слобозия - Херманнштадт
Униря Слобозия - Херманнштадт: обзор матча 04 мая 2026
Униря Слобозия
04.05.2026, понедельник, 17:30
Румыния. Лига I, 7 тур
2 : 2
Завершен
Херманнштадт
6'
P. Dulcea
54'
C. Ponde (П)
82'
С. Бус
90+8'
M. Gjorgjievski
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Униря Слобозия - Херманнштадт
Завершен
90'
+8
ГОЛ! 2:2!
Marko Gjorgjievski
Пас отдал
Silviu Balaure
Желтая карточка
Patrick Dulcea
90'
+7
90'
+8'
Замена
Эстебан Ороско
️️️️➡️️
Alexandru Albu
83'
82'
ГОЛ! 2:1!
Сергиу Бус
Пас отдал
Cristian Neguț
77'
Замена
Marko Gjorgjievski
️️️️➡️️
Aviel Zargari
Желтая карточка
Oleksandr Safronov
76'
Замена
V. Pop
️️️️➡️️
Cristian Ponde
74'
Замена
Guy Dahan
️️️️➡️️
Said Ahmed Said
74'
Травма
Said Ahmed Said
73'
68'
Пенальти не реализован
Silviu Balaure
Замена
Oleksandr Safronov
️️️️➡️️
Florinel Ibrian
65'
Замена
D. Yanakov
️️️️➡️️
Cristian Bărbuț
65'
Травма
Florinel Ibrian
64'
58'
Замена
Moonga Simba
️️️️➡️️
Эдуард Флореску
58'
Замена
Сергиу Бус
️️️️➡️️
Christ Afalna
Гол отменен - офсайд
Said Ahmed Said
55'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Cristian Ponde
54'
46'
Замена
L. Stancu
️️️️➡️️
Tiberiu Căpuşă
46'
Замена
A. Chitu
️️️️➡️️
D. Albu
45'
+3'
Желтая карточка
Теодор Лунгу
35'
Пенальти не реализован
Said Ahmed Said
24'
15'
Желтая карточка
Aviel Zargari
ГОЛ! 1:0!
Patrick Dulcea
Пас отдал
Marius Antoche
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Униря Слобозия
1
Robert Popa
ВР
21
Florinel Ibrian
(К)
ЦЗ
4
Alexandru Dinu
ЦЗ
29
Daniel Marius Serbanica
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
30
Теодор Лунгу
ЦП
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
9
Said Ahmed Said
ЦФ
18
Patrick Dulcea
ЦФ
20
Cristian Ponde
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Херманнштадт
1
Давид Лазар
ВР
2
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
4
Ionuț Stoica
(К)
ЦЗ
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
8
D. Albu
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
23
Эдуард Флореску
АП
10
Cristian Neguț
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
36
Aviel Zargari
ЦФ
15
Christ Afalna
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Униря Слобозия
12
Denis Rusu
ВР
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
11
Andrei Dragu
ЦЗ
98
Эстебан Ороско
ПЗ
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
24
V. Pop
ЦП
2
Andrei Dorobantu
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
3
Oleksandr Safronov
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
19
Guy Dahan
ЦФ
Херманнштадт
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
77
L. Stancu
ЦП
16
Saeed Issah
ЦП
9
A. Chitu
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
11
Сергиу Бус
ЦФ
19
Marko Gjorgjievski
ЦФ
29
Sebastian Ritivoi
ЦФ
4-2-4
1
21
29
25
4
6
30
Лунгу
23
20
18
9
3-2-1-4
1
Лазар
2
Чорбаджийски
4
98
8
96
23
Флореску
15
36
66
10
25
98
Ороско
98
Ороско
25
20
24
24
20
21
3
3
21
23
77
77
23
9
19
19
9
66
77
77
66
8
9
9
8
23
Флореску
70
70
23
Флореску
15
11
Бус
11
Бус
15
36
19
19
36
Остались в запасе
Униря Слобозия
Херманнштадт
12
Denis Rusu
ВР
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
11
Andrei Dragu
ЦЗ
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
2
Andrei Dorobantu
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
Главный тренер
Адриан Михалцэ
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
16
Saeed Issah
ЦП
29
Sebastian Ritivoi
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Остались в запасе
12
Denis Rusu
ВР
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
11
Andrei Dragu
ЦЗ
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
2
Andrei Dorobantu
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
Остались в запасе
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
16
Saeed Issah
ЦП
29
Sebastian Ritivoi
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Статистика матча Униря Слобозия - Херманнштадт
3
1
Всего ударов по воротам
9
22
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
1
0
Угловые удары
6
11
Нарушения
13
13
Офсайды
1
0
Количество передач
250
415
Сейвы
7
4
Точность передач %
61
79
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
6
18
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.1
1.85
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Stadionul 1 Mai, Slobozia
Посещаемость:
2010
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Униря Слобозия
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
Униря Слобозия
0 : 1
18.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 8 тур
ФКСБ
0 : 0
11.05.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 9 тур
Униря Слобозия
0 : 1
18.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 8 тур
ФКСБ
0 : 0
11.05.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 6 тур
Металоглобус
1 : 1
27.04.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 5 тур
Чиксереда Меркуря Чук
3 : 2
18.04.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
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