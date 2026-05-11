Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Металоглобус - Херманнштадт
Металоглобус - Херманнштадт: обзор матча 11 мая 2026
Металоглобус
11.05.2026, понедельник, 18:00
Румыния. Лига I, 8 тур
2 : 2
Завершен
Херманнштадт
27'
M. Abbey
71'
D. Sabater
30'
C. Neguț
83'
C. Nicolae Nedelcovici (АГ)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Металоглобус - Херманнштадт
Завершен
90'
+5'
Замена
Alexandru Irimia
️️️️➡️️
Moses Abbey
88'
83'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Cristian Nicolae Nedelcovici
Замена
Ely Fernandes
️️️️➡️️
Yassine Zakir
76'
ГОЛ! 2:1!
D. Sabater
Пас отдал
Yassine Zakir
71'
Замена
Dragoş Huiban
️️️️➡️️
Stefan Višić
69'
69'
Замена
Moonga Simba
️️️️➡️️
A. Chitu
69'
Замена
D. Albu
️️️️➡️️
Aviel Zargari
Желтая карточка
Gab Dumitru
61'
Замена
Gab Dumitru
️️️️➡️️
Robert Bădescu
46'
46'
Замена
Сергиу Бус
️️️️➡️️
Marko Gjorgjievski
Замена
Cristian Nicolae Nedelcovici
️️️️➡️️
George Gavrilas
46'
45'
+5'
35'
Замена
Christ Afalna
️️️️➡️️
Эдуард Флореску
34'
Травма
Эдуард Флореску
32'
Замена
Tiberiu Căpuşă
️️️️➡️️
Kevin Ciubotaru
30'
ГОЛ! 1:1!
Cristian Neguț
Пас отдал
Marko Gjorgjievski
ГОЛ! 1:0!
Moses Abbey
Пас отдал
D. Sabater
27'
13'
Желтая карточка
Kevin Ciubotaru
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металоглобус
1
George Gavrilas
(К)
ВР
22
Robert Neacsu
ЦЗ
99
Robert Bădescu
ЦЗ
30
Aboubacar Camara
ЦЗ
18
Александру Тирля
ПЗ
8
Florin Purece
ЦП
6
Bruno Carvalho
ЦП
17
Moses Abbey
ЦП
24
Yassine Zakir
ЦП
5
D. Sabater
ЦФ
9
Stefan Višić
ЦФ
Главный тренер
Михай Теджа
Херманнштадт
1
Давид Лазар
ВР
2
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
4
Ionuț Stoica
(К)
ЦЗ
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
77
L. Stancu
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
23
Эдуард Флореску
АП
36
Aviel Zargari
ЦФ
9
A. Chitu
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
19
Marko Gjorgjievski
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Металоглобус
75
Майк Сестор
ВР
33
Alexandru Soare
ВР
34
Cristian Nicolae Nedelcovici
ВР
23
Gab Dumitru
ЦЗ
14
Alexandru Gheorghe
ЦП
15
Alexandru Irimia
ЦП
20
Giovani Ghimfus
ЦП
11
Dragoş Huiban
ЦФ
10
Ely Fernandes
ЦФ
7
Marian Laurențiu Lis
ЦФ
16
Martins Toutou Mpondo
ЦФ
Херманнштадт
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
16
Saeed Issah
ЦП
8
D. Albu
ЦП
15
Christ Afalna
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
11
Сергиу Бус
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
29
Sebastian Ritivoi
ЦФ
4-4-2
1
22
99
30
18
Тирля
8
17
24
6
9
5
3-2-1-4
1
Лазар
2
Чорбаджийски
4
98
77
96
23
Флореску
19
10
9
36
1
34
34
1
99
23
23
99
17
15
15
17
9
11
11
9
24
10
10
24
36
8
8
36
23
Флореску
15
15
23
Флореску
98
66
66
98
19
11
Бус
11
Бус
19
9
70
70
9
Остались в запасе
Металоглобус
Херманнштадт
75
Майк Сестор
ВР
33
Alexandru Soare
ВР
14
Alexandru Gheorghe
ЦП
20
Giovani Ghimfus
ЦП
7
Marian Laurențiu Lis
ЦФ
16
Martins Toutou Mpondo
ЦФ
Главный тренер
Михай Теджа
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
16
Saeed Issah
ЦП
29
Sebastian Ritivoi
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Остались в запасе
75
Майк Сестор
ВР
33
Alexandru Soare
ВР
14
Alexandru Gheorghe
ЦП
20
Giovani Ghimfus
ЦП
7
Marian Laurențiu Lis
ЦФ
16
Martins Toutou Mpondo
ЦФ
Остались в запасе
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
16
Saeed Issah
ЦП
29
Sebastian Ritivoi
ЦФ
Главный тренер
Михай Теджа
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Статистика матча Металоглобус - Херманнштадт
1
1
Всего ударов по воротам
20
15
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
8
15
Офсайды
0
1
Количество передач
437
363
Сейвы
5
5
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2.32
2.47
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Металоглобус
Посещаемость:
122
Новости команд
Все
Металоглобус
Херманнштадт
Больше новостей
Последние матчи
Все
Металоглобус
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Оцелул
2 : 2
02.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 6 тур
Металоглобус
1 : 1
27.04.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 5 тур
Ботошани
3 : 2
20.04.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: