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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Ботошани - Металоглобус
Ботошани - Металоглобус: обзор матча 20 апреля 2026
Ботошани
20.04.2026, понедельник, 17:30
Румыния. Лига I, 5 тур
3 : 2
Завершен
Металоглобус
42'
Э. Онженда
55'
S. Mailat (П)
72'
Z. Mitrov
2'
F. Purece
90+6'
S. Višić
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботошани - Металоглобус
Завершен
Желтая карточка
Enriko Papa
90'
+9
90'
+6
ГОЛ! 3:2!
Stefan Višić
90'
+11'
86'
Замена
Stefan Višić
️️️️➡️️
D. Sabater
86'
Замена
️️️️➡️️
Майк Сестор
Замена
Михай Бордеяну
️️️️➡️️
Zoran Mitrov
84'
Замена
Николай Ковталюк
️️️️➡️️
Эрвин Онженда
83'
81'
Замена
️️️️➡️️
Moses Abbey
73'
Замена
Martins Toutou Mpondo
️️️️➡️️
Dragoş Huiban
73'
Замена
Ely Fernandes
️️️️➡️️
Yassine Zakir
ГОЛ! 3:1!
Zoran Mitrov
Пас отдал
Эрвин Онженда
72'
Замена
Adams Friday
️️️️➡️️
Riad Šuta
65'
60'
Желтая карточка
D. Sabater
60'
Желтая карточка
Florin Purece
Гол отменен - фол
Andrei Dumiter
60'
Замена
Andrei Dumiter
️️️️➡️️
Sebastian Mailat
57'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Sebastian Mailat
55'
45'
+2'
ГОЛ! 1:1!
Эрвин Онженда
42'
2'
ГОЛ! 0:1!
Florin Purece
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
6
Riad Šuta
ЦЗ
4
Andrei Miron
(К)
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
5
Răzvan Creț
ЦЗ
28
Чарльз Петро
ОП
67
Enriko Papa
ЦП
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
7
Sebastian Mailat
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Металоглобус
1
George Gavrilas
(К)
ВР
75
Майк Сестор
ВР
21
David Irimia
ЦЗ
30
Aboubacar Camara
ЦЗ
22
Robert Neacsu
ЦЗ
14
Alexandru Gheorghe
ЦП
17
Moses Abbey
ЦП
8
Florin Purece
ЦП
24
Yassine Zakir
ЦП
5
D. Sabater
ЦФ
11
Dragoş Huiban
ЦФ
Главный тренер
Михай Теджа
Ботошани
94
Serban Tomache
ВР
73
Narcis Cosmin Ilas
ЦЗ
8
Aldaír Ferreira
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
20
Alexandru Bota
ЦП
21
L. De Vega Lima
ЦП
33
D. Gabriel
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
25
Николай Ковталюк
ЦФ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
Металоглобус
34
Cristian Nicolae Nedelcovici
ВР
19
Omar Pasagić
ЦЗ
13
Andrei Sava
ЦЗ
6
Bruno Carvalho
ЦП
15
Alexandru Irimia
ЦП
20
Giovani Ghimfus
ЦП
10
Ely Fernandes
ЦФ
16
Martins Toutou Mpondo
ЦФ
77
Endri Celaj
ЦФ
9
Stefan Višić
ЦФ
7
Marian Laurențiu Lis
ЦФ
4-1-1-1-3
1
6
23
Диав
5
4
28
Петро
67
10
Бодиштяну
26
Онженда
7
11
3-4-2
1
21
30
22
17
8
24
14
11
5
11
37
Бордеяну
37
Бордеяну
11
6
12
12
6
26
Онженда
25
Ковталюк
25
Ковталюк
26
Онженда
7
41
41
7
24
10
10
24
11
16
16
11
5
9
9
5
Остались в запасе
Ботошани
Металоглобус
94
Serban Tomache
ВР
73
Narcis Cosmin Ilas
ЦЗ
8
Aldaír Ferreira
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
20
Alexandru Bota
ЦП
21
L. De Vega Lima
ЦП
33
D. Gabriel
ЦП
30
A. Tiganasu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
34
Cristian Nicolae Nedelcovici
ВР
19
Omar Pasagić
ЦЗ
13
Andrei Sava
ЦЗ
6
Bruno Carvalho
ЦП
15
Alexandru Irimia
ЦП
20
Giovani Ghimfus
ЦП
77
Endri Celaj
ЦФ
7
Marian Laurențiu Lis
ЦФ
Главный тренер
Михай Теджа
Остались в запасе
94
Serban Tomache
ВР
73
Narcis Cosmin Ilas
ЦЗ
8
Aldaír Ferreira
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
20
Alexandru Bota
ЦП
21
L. De Vega Lima
ЦП
33
D. Gabriel
ЦП
30
A. Tiganasu
ЦФ
Остались в запасе
34
Cristian Nicolae Nedelcovici
ВР
19
Omar Pasagić
ЦЗ
13
Andrei Sava
ЦЗ
6
Bruno Carvalho
ЦП
15
Alexandru Irimia
ЦП
20
Giovani Ghimfus
ЦП
77
Endri Celaj
ЦФ
7
Marian Laurențiu Lis
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Главный тренер
Михай Теджа
Статистика матча Ботошани - Металоглобус
1
3
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
9
Офсайды
2
3
Количество передач
625
293
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
72
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.75
1.5
Информация о матче
Главный судья:
Mihail Sebastian Lastun, Romania
Стадион:
Stadionul Municipal, Botosani
Посещаемость:
1033
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2022.09.13 15:24
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
2022.09.13 13:46
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
2020.10.14 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
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