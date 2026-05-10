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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Ботошани - Петролул
Ботошани - Петролул: обзор матча 10 мая 2026
Ботошани
10.05.2026, воскресенье, 16:00
Румыния. Лига I, 8 тур
1 : 1
Завершен
Петролул
81'
S. Mailat (П)
61'
A. Chică-Roșă
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботошани - Петролул
Завершен
90'
+6
Желтая карточка
Фране Прце
90'
+3
Красная карточка
Alin Botogan
90'
+5'
89'
Замена
Абат Аимбетов
️️️️➡️️
G. Grozav
83'
Замена
Alin Botogan
️️️️➡️️
Rares Pop
82'
Замена
Rafinha
️️️️➡️️
Adrian Chică-Roșă
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Sebastian Mailat
81'
Замена
Николай Ковталюк
️️️️➡️️
Чарльз Петро
74'
Желтая карточка
Răzvan Creț
71'
68'
Замена
Фране Прце
️️️️➡️️
Йохан Рош
67'
Замена
Сержу Ханка
️️️️➡️️
Марко Дулкэ
67'
Травма
Йохан Рош
Замена
Aldaír Ferreira
️️️️➡️️
Riad Šuta
65'
Замена
Răzvan Creț
️️️️➡️️
Alexandru Bota
64'
Замена
Andrei Dumiter
️️️️➡️️
Enriko Papa
64'
61'
ГОЛ! 0:1!
Adrian Chică-Roșă
Пас отдал
G. Grozav
Желтая карточка
A. Tiganasu
48'
45'
+1'
43'
Желтая карточка
Марко Дулкэ
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
6
Riad Šuta
ЦЗ
4
Andrei Miron
(К)
ЦЗ
28
Чарльз Петро
ОП
12
Adams Friday
ЦП
67
Enriko Papa
ЦП
20
Alexandru Bota
ЦП
11
Zoran Mitrov
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
7
Sebastian Mailat
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Петролул
1
Raul Balbarau
ВР
23
Андрес Думитреску
ЛЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
22
Cristian Ignat
ЦЗ
69
Йохан Рош
ЦЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
5
Danel Dongmo
ЦП
6
Томми Йюрю
ЦП
9
Adrian Chică-Roșă
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
7
G. Grozav
(К)
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Ботошани
99
Яннис Анестис
ВР
5
Răzvan Creț
ЦЗ
73
Narcis Cosmin Ilas
ЦЗ
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
8
Aldaír Ferreira
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
33
D. Gabriel
ЦП
9
Enzo López
ЦФ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
25
Николай Ковталюк
ЦФ
19
Antonio Dumitru
ЦФ
Петролул
41
Stefan Krell
ВР
71
Фране Прце
ЦЗ
64
Bogdan Marian
ЦЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
77
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
11
Валентин Джордже
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
36
Alin Botogan
ЦП
21
David Ionut
ЦП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
28
Rafinha
ЦФ
2-1-3-4
1
6
4
28
Петро
12
67
20
11
7
26
Онженда
30
4-1-2-3
1
24
22
69
Рош
23
Думитреску
88
Дулкэ
5
6
Йюрю
7
55
9
20
5
5
20
6
8
8
6
67
41
41
67
28
Петро
25
Ковталюк
25
Ковталюк
28
Петро
69
Рош
71
Прце
71
Прце
69
Рош
88
Дулкэ
20
Ханка
20
Ханка
88
Дулкэ
55
36
36
55
7
17
Аимбетов
17
Аимбетов
7
9
28
28
9
Остались в запасе
Ботошани
Петролул
99
Яннис Анестис
ВР
73
Narcis Cosmin Ilas
ЦЗ
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
37
Михай Бордеяну
ЦП
33
D. Gabriel
ЦП
9
Enzo López
ЦФ
19
Antonio Dumitru
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
41
Stefan Krell
ВР
64
Bogdan Marian
ЦЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
77
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
11
Валентин Джордже
ЦП
21
David Ionut
ЦП
Главный тренер
Флорин Пырву
Остались в запасе
99
Яннис Анестис
ВР
73
Narcis Cosmin Ilas
ЦЗ
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
37
Михай Бордеяну
ЦП
33
D. Gabriel
ЦП
9
Enzo López
ЦФ
19
Antonio Dumitru
ЦФ
Остались в запасе
41
Stefan Krell
ВР
64
Bogdan Marian
ЦЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
77
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
11
Валентин Джордже
ЦП
21
David Ionut
ЦП
Главный тренер
Михай Чобану
Главный тренер
Флорин Пырву
Статистика матча Ботошани - Петролул
2
1
2
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
15
Офсайды
1
3
Количество передач
477
256
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Информация о матче
Главный судья:
Саболч Ковач
Стадион:
Stadionul Municipal, Botosani
Посещаемость:
3399
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1 : 1
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