Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»

Вингер «Ботошани» Матеус Крисиума мог прошедшим летом стать игроком «Торпедо».

Сам 23-летний футболист был готов к переходу в московский клуб.

«У нас было предложение от «Торпедо» по Матеусу Крисиуме, так и есть. Предложение показалось «Ботошани» недостаточным, а затем в руководстве «Торпедо» произошли перемены.

Мы вели диалог со спортивным директором Максимом [Ляпиным], он присылал мне предложение. Но после его ухода переговоры прекратились», – рассказал агент игрока Пьер Фернандес.