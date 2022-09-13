Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»

    Вингер «Ботошани» Матеус Крисиума мог прошедшим летом стать игроком «Торпедо».

    Сам 23-летний футболист был готов к переходу в московский клуб.

    «У нас было предложение от «Торпедо» по Матеусу Крисиуме, так и есть. Предложение показалось «Ботошани» недостаточным, а затем в руководстве «Торпедо» произошли перемены.

    Мы вели диалог со спортивным директором Максимом [Ляпиным], он присылал мне предложение. Но после его ухода переговоры прекратились», – рассказал агент игрока Пьер Фернандес.

    • Рыночная стоимость Крисиумы – 300 тысяч евро.
    • В составе «Ботошани» он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 31 матче.

    Новости по теме
    Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
    Гончаренко назвал ключевой момент игры «Урал» – «Торпедо» 1
    ⚽ РПЛ. «Спартак» вновь проиграл, «Зенит» уничтожил «Оренбург», «Локомотив» уступил в Воронеже 16
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11