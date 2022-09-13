- 13 сентября 2022
- 15:24 Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
- 13:46 Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
- 14 октября 2020
- 12:31 Видео «Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем 2
- 18 января 2018
- 18:51 Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу 1
- 24 июня 2017
- 17:38 Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА 2
- 23 июня 2017
- 20:32 18-летний полузащитник «Ботошани» за 1 миллион может перейти в ЦСКА 7
- 3 февраля 2017
- 14:21 Форвард «Амкара»: «Возникло ощущение, что матч с «Ботошани» был договорным»
- 26 января 2017
- 06:13 Гаджиев: «Для первой игры основа выглядела нормально» 1