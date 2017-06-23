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    18-летний полузащитник «Ботошани» за 1 миллион может перейти в ЦСКА

    Полузащитник «Ботошани» Олимпиу Моруцану может продолжить карьеру в ЦСКА. По информации Sport.ro, московский клуб готов заплатить за 18-летнего румына 1 миллион евро.

    Интерес к игроку подтвердил агент футболиста, который выступил против того, чтобы его клиент переезжал в Россию.

    В прошедшем сезоне Моруцану провел за «Ботошани» в чемпионате Румынии 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2017 20:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 июня 2017, 22:10

      Это где же и как проявил себя румын, что за него шесть нулей евроденег предлагают?.... Иностранец без знания языка, нетитулованный, не адаптированный к России, молодой и не обкатанный, результативностью не блещет.... Дарование!!!!! Извините.... На фига???????

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 июня 2017, 21:44

      Уровень коней!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 23 июня 2017, 21:03

      Рука Луческу чувствуется ! Хотя ЦСКА как раз и дает взлет молодым игрокам.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > dok66 23 июня 2017, 22:11

      Своих бы воспитанников на крыло поставили...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 23 июня 2017, 20:54

      Ну это не для усиления состава, а на перспективу

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