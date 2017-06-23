18-летний полузащитник «Ботошани» за 1 миллион может перейти в ЦСКА

Полузащитник «Ботошани» Олимпиу Моруцану может продолжить карьеру в ЦСКА. По информации Sport.ro, московский клуб готов заплатить за 18-летнего румына 1 миллион евро.

Интерес к игроку подтвердил агент футболиста, который выступил против того, чтобы его клиент переезжал в Россию.

В прошедшем сезоне Моруцану провел за «Ботошани» в чемпионате Румынии 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями.