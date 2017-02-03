Форвард «Амкара»: «Возникло ощущение, что матч с «Ботошани» был договорным»

Нападающий «Амкара» Чума Анене выразил мнение, что товарищеский матч пермского клуба против румынского «Ботошани» мог носить договорной характер. Ранее сообщалось, что на игре работали подставные судьи из Румынии.

«До нашего недавнего товарищеского матча с «Ботошани» я бы ответил, что не играл ни в одном матче, который можно назвать странным. По крайней мере никто ко мне не приходил и ничего не предлагал. Возможно, кто-то работал сам на себя, кого-то просили подать десять угловых за матч, мне об этом неизвестно. Но по игре с «Ботошани» у меня закралось ощущение, что я участвовал в матче, который оказался договорным. Два пенальти за первый тайм, второй — на шестой добавленный минуте, да еще он и перебивался… Кажется, судье было нужно назначить именно столько пенальти или чтобы мы проиграли именно 0:3. Все это выглядело дико. Не знаю, почему мы не покинули поле в знак протеста», – сказал Анене.