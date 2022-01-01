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Румыния. Лига I
Команды
Ботошани
Состав
€ 3 млн
Ботошани - состав команды
Ботошани
Румыния. Лига I
Стадион:
Муниципаль
Сайт:
http://fcbt.ro/
Тренер:
Михай Чобану
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
99
Анестис Яннис
Вра
35
€ 0.25 млн
27
Ion Gurau
Вра
-
1
Luka Kukić
Вра
-
23
Диав Папе
Защ
31
€ 0.4 млн
2
Байейе Брайан
Защ
26
€ 0.3 млн
5
Răzvan Creț
Защ
-
94
Mamadou Diarra
Защ
-
4
Andrei Miron
Защ
-
18
Miguel Muñoz
Защ
-
10
Бодиштяну Штефан
Пол
23
€ 0.7 млн
3
Петро Чарльз
Пол
25
€ 0.7 млн
37
Бордеяну Михай
Пол
34
€ 0.2 млн
20
Alexandru Bota
Пол
-
14
George Sorodoc
Пол
-
8
Aldaír Ferreira
Пол
-
17
Ștefan Pănoiu
Пол
-
8
Roland Idowu
Пол
-
26
Онженда Эрвин
Нап
31
€ 0.45 млн
9
Маркович Йован
Нап
25
€ 0.4 млн
22
Ковталюк Николай
Нап
31
€ 0.3 млн
11
Zoran Mitrov
Нап
-
19
Antonio Dumitru
Нап
-
9
Enzo López
Нап
-
41
Andrei Dumiter
Нап
-
44
Rijad Sadiku
Нап
-
7
Sebastian Mailat
Нап
-
30
A. Tiganasu
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 6, полузащитников: 8, нападающих: 10
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