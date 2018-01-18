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    Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу

    «Тосно» сыграл вничью 2:2 с румынским «Ботошани». В составе команды РФПЛ отличились Никола Труйич и Алексей Скворцов.

    Гол Николая Обольского с пенальти принес «Динамо» победу над «Газ Метаном» в параллельной встрече.

    В матчах «Локомотив»«Люцерн» и «Спартак»«Шанхай СИПГ» перерывы.

    Лидер РФПЛ закончил первый тайм со счетем 0:0, действующий чемпион завершил половину в меньшинстве при счете 0:1, пропустив от экс-нападающего «Зенита» Халка. Защитник Георгий Джикия из-за повреждения уступил место на поле Сальваторе Боккетти.

    «Бомбардир» сообщит о результатах текущих встреч.

    Товарищеские матчи.

    Ботошани – Тосно – 2:2 (1:1)

    Динамо – Газ Метан – 1:0 (0:0)

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2018 18:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +297

      DJgalica 18 января 2018, 21:26

      Динамо не с Ботошани, а с "Газ-метан"

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