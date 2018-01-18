Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу

«Тосно» сыграл вничью 2:2 с румынским «Ботошани». В составе команды РФПЛ отличились Никола Труйич и Алексей Скворцов.

Гол Николая Обольского с пенальти принес «Динамо» победу над «Газ Метаном» в параллельной встрече.

В матчах «Локомотив» – «Люцерн» и «Спартак» – «Шанхай СИПГ» перерывы.

Лидер РФПЛ закончил первый тайм со счетем 0:0, действующий чемпион завершил половину в меньшинстве при счете 0:1, пропустив от экс-нападающего «Зенита» Халка. Защитник Георгий Джикия из-за повреждения уступил место на поле Сальваторе Боккетти.

«Бомбардир» сообщит о результатах текущих встреч.

Товарищеские матчи.

Ботошани – Тосно – 2:2 (1:1)

Динамо – Газ Метан – 1:0 (0:0)