Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму

Агентство JPF Sports Agency, представляющее интересы вингера «Ботошани» Матеуса Крисиумы, раскрыло подробности сорвавшегося трансфера бразильца в «Торпедо».

«Московский клуб действительно делал предложение в размере 100 тысяч долларов, но румынский клуб хотел получить 200 тысяч долларов за игрока.

Затем спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин покинул свой пост, с ним мы вели переговоры, и после его ухода связь с «Торпедо» была потеряна», – сообщили в агентстве.