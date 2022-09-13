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    Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму

    Агентство JPF Sports Agency, представляющее интересы вингера «Ботошани» Матеуса Крисиумы, раскрыло подробности сорвавшегося трансфера бразильца в «Торпедо».

    «Московский клуб действительно делал предложение в размере 100 тысяч долларов, но румынский клуб хотел получить 200 тысяч долларов за игрока.

    Затем спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин покинул свой пост, с ним мы вели переговоры, и после его ухода связь с «Торпедо» была потеряна», – сообщили в агентстве.

    • Рыночная стоимость Крисиумы – 300 тысяч евро.
    • В составе «Ботошани» он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 31 матче.

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    Источник: «Чемпионат»

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