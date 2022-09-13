Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму

Агентство JPF Sports Agency, представляющее интересы вингера «Ботошани» Матеуса Крисиумы, раскрыло подробности сорвавшегося трансфера бразильца в «Торпедо».
«Московский клуб действительно делал предложение в размере 100 тысяч долларов, но румынский клуб хотел получить 200 тысяч долларов за игрока.
Затем спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин покинул свой пост, с ним мы вели переговоры, и после его ухода связь с «Торпедо» была потеряна», – сообщили в агентстве.
- Рыночная стоимость Крисиумы – 300 тысяч евро.
- В составе «Ботошани» он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 31 матче.
Источник: «Чемпионат»