Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    «Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем

    «Сочи» объявил о переходе хорватского нападающего Марко Дуганджича. Его последним клубом был румынский «Ботошани».

    Футболист прошел медосмотр и будет выступать за сочинцев под 17-м номером. Детали контракта не разглашаются.

    • Трансферная стоимость хорвата – 600 тысяч евро.
    • В прошлом сезоне Дуганджич принял участие в 18 матчах, в которых забил девять мячей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Сочи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:31
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -103

      Спартач80 31 минуту назад

      Манекены обыгрывает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8617

      paracetamol 2 часа назад

      Дешевка какая-то, лучшеб Ригони взяли из Зенита.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +606

      MEHROJ ЗЕНИТ 2 часа назад

      Будет в тени легенды

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79806
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru