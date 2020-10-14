«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем

«Сочи» объявил о переходе хорватского нападающего Марко Дуганджича. Его последним клубом был румынский «Ботошани».

Футболист прошел медосмотр и будет выступать за сочинцев под 17-м номером. Детали контракта не разглашаются.

Трансферная стоимость хорвата – 600 тысяч евро.

В прошлом сезоне Дуганджич принял участие в 18 матчах, в которых забил девять мячей.