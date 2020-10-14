«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем

Манекены обыгрывает?
«Сочи» объявил о переходе хорватского нападающего Марко Дуганджича. Его последним клубом был румынский «Ботошани».
Футболист прошел медосмотр и будет выступать за сочинцев под 17-м номером. Детали контракта не разглашаются.
- Трансферная стоимость хорвата – 600 тысяч евро.
- В прошлом сезоне Дуганджич принял участие в 18 матчах, в которых забил девять мячей.
Состав футбольного клуба «Сочи» пополнил хорватский нападающий Марко Дуганджич.Игрок уже успешно прошел медосмотр и будет выступать за сочинцев под 17-м номером. pic.twitter.com/ujC4lpaQN3— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) October 14, 2020