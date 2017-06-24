Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА

Президент «Ботошани» Корнел Сфаитер заявил, что клуб не спешит расставаться с полузащитником Олимпиу Моруцаном. Ранее СМИ сообщили, что ЦСКА готов заплатить за 18-летнего футболиста 1 миллион евро.

«У нас срочности в вопросе продажи Моруцана. До сентября еще много времени, чтобы достигнуть возможного соглашения. Если мы же нас не устроит предложенная сумма,, игрок останется в нашем клубе», – приводит слова Сфаитера gsp.ro.

В минувшем сезоне Моруцан принял участие в 19-ти встречах.