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    Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА

    Президент «Ботошани» Корнел Сфаитер заявил, что клуб не спешит расставаться с полузащитником Олимпиу Моруцаном. Ранее СМИ сообщили, что ЦСКА готов заплатить за 18-летнего футболиста 1 миллион евро.

    «У нас срочности в вопросе продажи Моруцана. До сентября еще много времени, чтобы достигнуть возможного соглашения. Если мы же нас не устроит предложенная сумма,, игрок останется в нашем клубе», – приводит слова Сфаитера gsp.ro.

    В минувшем сезоне Моруцан принял участие в 19-ти встречах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2017 17:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +93

      Sam_51 24 июня 2017, 18:59

      "Если мы же нас не устроит предложенная сумма..." - ЧТО???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 24 июня 2017, 17:53

      Так и ЦСКА не спешит . До сентября еще далеко .

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