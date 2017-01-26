Гаджиев: «Для первой игры основа выглядела нормально»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев пообщался с журналистами после поражения от «Ботошани» (0:3) в контрольном матче. По словам специалиста, перед его подопечными не стояла задача обязательно побеждать.

«Нет смысла смотреть на счет. У нас не было задачи набрать три очка. Нам, в первую очередь, важно было просмотреть в деле потенциальных новичков и дать небольшую игровую практику футболистам основного состава. Нужно понимать, что такие игры — всего лишь одна из составляющих подготовки к сезону. Не более того. Для первой игры основа выглядела нормально, хотя и вышли на поле после серьезных физических нагрузок. Когда, например, начинался матч, игроки «основы» занимались в тренажерном зале, сразу оттуда — на поле. Что касается отбора новичков, то на данный момент ничего конкретного сказать не могу. Возможно, кто-то и подойдет. Посмотрим.

Во-вторых, при таком судействе можно было и с поля уходить. При назначении первого пенальти Салугин действительно фолил, но это было за пределами штрафной площади. Во втором случае — нарушение и вовсе было со стороны игроков румынской команды, которые опасно атаковали Хомича. Он отмахнулся — и судья поставил на «точку».

Эта тема, какой-то предмет для обсуждения или просто информация для болельщиков. В команде мы на судействе не концентрируемся. Для нас самое главное — увидеть игроков, потенциально способных играть в Премьер-лиге, найти варианты или резервы для усиления игры команды, то есть получить ответы на вопросы, которые нас интересовали. В этом смысле, считаю, что игра была полезной», — сказал он.

Напомним, что после 17-ти туров «Амкар» занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ.