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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Динамо - Рапид
Динамо - Рапид: обзор матча 26 апреля 2026
Динамо
26.04.2026, воскресенье, 21:00
Румыния. Лига I, 6 тур
3 : 1
Завершен
Рапид
39'
Г. Миланов
59'
К. Кыржан
71'
А. Муси
88'
D. Paraschiv
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Рапид
Завершен
90'
+3'
88'
ГОЛ! 3:1!
Daniel Paraschiv
Пас отдал
Andrei Borza
Желтая карточка
Раул Опруц
78'
Замена
A. Pop
️️️️➡️️
Георге Пушкаш
77'
Замена
Ianis Târbă
️️️️➡️️
Дэнни Армстронг
77'
76'
Замена
Drilon Hazrollaj
️️️️➡️️
Алекс Добре
Желтая карточка
Maxime Sivis
74'
ГОЛ! 3:0!
Александру Муси
Пас отдал
Дэнни Армстронг
71'
Желтая карточка
Девис Эпасси
70'
70'
Желтая карточка
A. Pascanu
Замена
Cristian Mihai
️️️️➡️️
Альберто Соро
68'
64'
Замена
Răzvan Onea
️️️️➡️️
Денис Чоботарию
64'
Замена
Daniel Paraschiv
️️️️➡️️
Олимпиу Морутан
Желтая карточка
Кэтэлин Кыржан
60'
ГОЛ! 2:0!
Кэтэлин Кыржан
Пас отдал
Альберто Соро
59'
46'
Замена
Talisson
️️️️➡️️
Constantin Grameni
Замена
Кэтэлин Кыржан
️️️️➡️️
Георгий Миланов
46'
45'
+1'
ГОЛ! 1:0!
Георгий Миланов
Пас отдал
Дэнни Армстронг
39'
34'
Желтая карточка
Кадер Кейта
4'
Замена
Adrian Briciu
️️️️➡️️
Михай Айоани
3'
Травма
Михай Айоани
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Девис Эпасси
ВР
3
Раул Опруц
ЛЗ
4
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
30
Маттео Дуту
ЦЗ
15
Nikita Stoioanov
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
(К)
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
77
Дэнни Армстронг
ПВ
27
Maxime Sivis
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
6
Ларс Крамер
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
8
Constantin Grameni
ЦП
17
Тобиас Кристенсен
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
29
Алекс Добре
ЛВ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
5
A. Pascanu
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Динамо
73
Alexandru Roșca
ВР
26
Mihnea Toader
ЦЗ
55
Valentin Țicu
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
21
Cristian Mihai
ЦП
24
Adrian Caragea
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
7
Александру Муси
АП
19
Adrian Mazilu
ЦФ
23
Ianis Târbă
ЦФ
99
A. Pop
ЦФ
Рапид
31
Adrian Briciu
ВР
19
Răzvan Onea
ЦЗ
21
Robert Salceanu
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
33
Talisson
ЦП
20
Andrei Sucu
ЦП
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
27
Drilon Hazrollaj
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
4-2-2-2
1
Эпасси
3
Опруц
30
Дуту
15
4
Боатенг
8
Гнаоре
17
Миланов
29
Соро
77
Армстронг
47
Пушкаш
27
3-1-2-3-1
16
Айоани
13
Чоботарию
6
Крамер
24
18
Кейта
8
17
Кристенсен
29
Добре
80
Морутан
10
Петрила
5
17
Миланов
10
Кыржан
10
Кыржан
17
Миланов
29
Соро
21
21
29
Соро
7
Муси
7
Муси
77
Армстронг
23
23
77
Армстронг
47
Пушкаш
99
99
47
Пушкаш
16
Айоани
31
31
16
Айоани
13
Чоботарию
19
19
13
Чоботарию
8
33
33
8
80
Морутан
30
30
80
Морутан
29
Добре
27
27
29
Добре
Остались в запасе
Динамо
Рапид
73
Alexandru Roșca
ВР
26
Mihnea Toader
ЦЗ
55
Valentin Țicu
ЦЗ
24
Adrian Caragea
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
19
Adrian Mazilu
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
21
Robert Salceanu
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
20
Andrei Sucu
ЦП
11
Borisav Burmaz
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
73
Alexandru Roșca
ВР
26
Mihnea Toader
ЦЗ
55
Valentin Țicu
ЦЗ
24
Adrian Caragea
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
19
Adrian Mazilu
ЦФ
Остались в запасе
21
Robert Salceanu
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
20
Andrei Sucu
ЦП
11
Borisav Burmaz
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Динамо - Рапид
4
2
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
10
11
Офсайды
0
1
Количество передач
344
461
Сейвы
0
3
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.94
0.67
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Coltescu, Romania
Стадион:
Dinamo Stadium, Bucharest
Посещаемость:
12970
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1 : 2
29.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
0 : 0
25.05.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
23.05.2026
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
0 : 0
16.05.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
2 : 2
15.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, Финал за место в ЛК
Динамо
1 : 2
29.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
23.05.2026
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
0 : 0
16.05.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
Динамо
1 : 1
10.05.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 7 тур
Университатя
2 : 1
03.05.2026
Динамо
Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
0 : 0
25.05.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
2 : 2
15.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
09.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
Рапид
1 : 2
04.05.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Динамо
3 : 1
26.04.2026
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