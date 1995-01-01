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    Раул Опруц

    #98 | Защитник
    Имя Раул
    Фамилия Опруц
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 января 1998 (25 лет)
    Рост 184
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