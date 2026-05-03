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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя - Динамо
Университатя - Динамо: обзор матча 03 мая 2026
Университатя
03.05.2026, воскресенье, 21:00
Румыния. Лига I, 7 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
61'
А. Чикелдэу
90+1'
S. Nsimba
59'
N. Stoioanov
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя - Динамо
Завершен
90'
+5
Желтая карточка
Раул Опруц
Замена
Александру Крету
️️️️➡️️
Анзор Меквабишвили
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
S. Nsimba
Пас отдал
Luca Basceanu
90'
+1
90'
+5'
86'
Замена
Джордан Икоко
️️️️➡️️
Александру Муси
Замена
Тудор Балуцэ
️️️️➡️️
Александру Чикелдэу
79'
Замена
Luca Basceanu
️️️️➡️️
David Matei
79'
73'
Замена
A. Pop
️️️️➡️️
Георге Пушкаш
73'
Замена
️️️️➡️️
Георгий Миланов
72'
Травма
Георгий Миланов
ГОЛ! 1:1!
Александру Чикелдэу
61'
59'
ГОЛ! 0:1!
Nikita Stoioanov
Пас отдал
Cristian Mihai
Замена
S. Nsimba
️️️️➡️️
Monday Etim
58'
49'
Замена
Cristian Mihai
️️️️➡️️
Альберто Соро
48'
Травма
Альберто Соро
Замена
Стефан Байарам
️️️️➡️️
Самуэль Телеш
46'
45'
+3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
11
Никусор Банку
(К)
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
17
Карлос Мора
ПЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
30
David Matei
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
12
Monday Etim
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Динамо
1
Девис Эпасси
ВР
3
Раул Опруц
ЛЗ
4
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
15
Nikita Stoioanov
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
(К)
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
7
Александру Муси
АП
29
Альберто Соро
ПВ
77
Дэнни Армстронг
ПВ
27
Maxime Sivis
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Университатя
32
Жоау Гонсалвеш
ВР
2
Флорин Стефан
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
19
Василе Могос
ПП
10
Стефан Байарам
ПВ
7
S. Nsimba
ЦФ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
Динамо
73
Alexandru Roșca
ВР
30
Маттео Дуту
ЦЗ
55
Valentin Țicu
ЦЗ
26
Mihnea Toader
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
21
Cristian Mihai
ЦП
24
Adrian Caragea
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
99
A. Pop
ЦФ
23
Ianis Târbă
ЦФ
3-3-3-1
21
3
Романчук
28
Рус
6
Скрециу
11
Банку
5
Меквабишвили
17
Мора
20
Чикелдэу
30
23
Телеш
12
3-2-3-2
1
Эпасси
4
Боатенг
15
3
Опруц
8
Гнаоре
17
Миланов
77
Армстронг
7
Муси
29
Соро
47
Пушкаш
27
20
Чикелдэу
8
Балуцэ
8
Балуцэ
20
Чикелдэу
30
29
29
30
5
Меквабишвили
4
Крету
4
Крету
5
Меквабишвили
23
Телеш
10
Байарам
10
Байарам
23
Телеш
12
7
7
12
7
Муси
32
Икоко
32
Икоко
7
Муси
29
Соро
21
21
29
Соро
47
Пушкаш
99
99
47
Пушкаш
Остались в запасе
Университатя
Динамо
32
Жоау Гонсалвеш
ВР
2
Флорин Стефан
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
18
Mihnea Radulescu
ЦП
19
Василе Могос
ПП
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
73
Alexandru Roșca
ВР
30
Маттео Дуту
ЦЗ
55
Valentin Țicu
ЦЗ
26
Mihnea Toader
ЦЗ
24
Adrian Caragea
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
23
Ianis Târbă
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Остались в запасе
32
Жоау Гонсалвеш
ВР
2
Флорин Стефан
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
18
Mihnea Radulescu
ЦП
19
Василе Могос
ПП
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
Остались в запасе
73
Alexandru Roșca
ВР
30
Маттео Дуту
ЦЗ
55
Valentin Țicu
ЦЗ
26
Mihnea Toader
ЦЗ
24
Adrian Caragea
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
23
Ianis Târbă
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Статистика матча Университатя - Динамо
1
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
6
7
Офсайды
0
4
Количество передач
466
358
Сейвы
1
7
Точность передач %
79
70
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Информация о матче
Главный судья:
Саболч Ковач
Стадион:
Stadionul Ion Oblemenco, Craiova
Посещаемость:
25121
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0 : 0
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1 : 1
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Университатя
5 : 0
17.05.2026
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Динамо
0 : 0
16.05.2026
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Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
0 : 0
25.05.2026
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Университатя
5 : 0
17.05.2026
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0 : 0
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Динамо
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Динамо
0 : 0
16.05.2026
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Динамо
1 : 1
10.05.2026
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2 : 1
03.05.2026
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